Druhá vlna koronavírusu sa naplno prejavila, prudko pribúdajú prípady nakazených a Slováci si opäť musia zvykať na prísne opatrenia. Mnohí sa preto pýtajú, kedy sa to celé skončí. Profesor Vladimír Krčméry odhaduje, že o sto až stodvadsať dní bude po všetkom.

Podľa odborníkov nesmieme poľaviť z karanténnych a hygienických bezpečnostných opatrení. „Strategická úloha je, aby sme s najmenšími ujmami prišli k bodu, kedy bude vakcína. Odhadujem 100 dní alebo 120 dní, kedy bude k dispozícii. Stodvadsť dní my potrebujeme udržať zdravotnícky systém,“vysvetlil v mimoriadnej relácii RTVS Druhá vlna profesor Vladimír Krčméry.

Kým sa tak stane, musíme sa chrániť najúčinnejšími karanténnymi opatreniami, ktoré všetci poznáme. Nosiť rúško tak, aby prekrývalo nos aj ústa, dodržiavať sociálny odstup a pravidelne umývať si ruky. Infikovaný by mali byť izolovaní od ostatných.

Profesor Krčméry vysvetlil, prečo je vakcína dôležitá. Mnohí Slováci si nepamätajú ako vyzerajú ochorenia tetanu, pravých kiahní či detskej obrny. „Očkovaním sa ich podarilo úplne eliminovať,“ vysvetľuje profesor. Vďaka karanténnym opatreniam a vakcíne sa podarilo zbaviť aj posledných epidémií ziky, žltej zimnice či eboly v Afrike.

Optimisticky vidí vývoj situácie aj infektológ Peter Sabaka. Verí, že sa dá zaočkovať viac ako 40 percent Slovákov, ako vyšlo podľa posledného prieskumu. „Ľudia budú vidieť, že vakcína je účinná, že ľudia, ktorí sa vakcinovali, nemali vedľajšie účinky. Je dôležité ľuďom vysvetľovať, ako je vakcína prospešná a ako je ničivé toto ochorenie,“prízvukuje lekár, ktorý sa stará o najťažších pacientov s COVID-19.

Vakcína je podľa Sabaku veľké svetlo na konci tunela. Zdravotníkom však veľmi pomôže ešte jedna vec, vďaka ktorej sa podarí udržať zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov. „To sú rýchle antigénne testy, ktoré sa momentálne zavádzajú do klinickej praxe. Pre nás, aby sme pacienta vedeli prijať na príslušné oddelenie či už do červenej zóny, ak má covid-19 alebo niekde inde, ak ho nemá, vďaka týmto testom to vieme za 15 minút,“ doplnil Sabaka.