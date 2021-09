Produkty známeho výrobcu čokolád stiahli z trhu: Našli v nich NEBEZPEČNÝ PESTICÍD!

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky nariadila stiahnutie viacerých výrobkov značky Milka z predaja. Nanuky a zmrzliny obsahujú pesticíd, ktorý nie je povolený v Európskej únii. Ľudia by ich nemali konzumovať a mali by ich vrátiť do predajní.