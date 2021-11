Ceny plynu, ktoré vyleteli hore raketovým tempom, spôsobili ošiaľ medzi majiteľmi dieselových áut. Práve plyn je totiž základnou surovinou, z ktorej sa vyrába močovina a následne prípravok AdBlue – kvapalina, bez ktorej moderné naftové motory nenaštartujete. Dočerpať ju musia zhruba po každých 15-tisíc kilometroch. Zohnať ju je však čoraz ťažšie.

Boli sme sa pozrieť na troch čerpacích staniciach. Na prvej v hlavnom meste sme našli posledných sedem päťlitrových bandasiek. „Menšie ani väčšie kanistre teraz nemáme, len tie, čo sú v poličke,“ povedala nám zamestnankyňa pumpy. Vážnejšia bola situácia na inej bratislavskej pumpe, kde zostali už len posledné dva 10-litrové kanistre. Na tejto stanici bežne funguje aj čerpací stojan, z ktorého si viete AdBlue „načapovať“ priamo do auta. Ten je však aktuálne mimo prevádzky. Nakoniec sme sa boli pozrieť na pumpu pri vjazde do Trnavy. Čakala nás tam už len prázdna polička. „Teraz sa predala posledná bandaska, viac už nemáme,“ povedala predavačka. Na tejto pumpe visel nápis, podľa ktorého si každý človek môže kúpiť maximálne 1 bandasku.

Prekvapila nás aj cena. Za 5 litrov kvapaliny dnes zaplatíte od 20,90 eura do 23 eur a za 10 litrov od 28,99 eura do 40 eur. Pred ošiaľom sa pritom bežne predávalo 10 litrov približne za 5 eur. S AdBlue sa začalo obchodovať aj na internetových bazároch, kde sa predáva asi od 1 eura do 4 eur za liter. Podľa údajov internetového nákupného poradcu Heureka nárast záujmu o kúpu aditív do naftových motorov bol na Slovensku enormný. „Oproti predchádzajúcemu týždňu stúpol až o 2 040 %, na porovnanie v Česku je to o 176 %. Kým v Česku vyšla len všeobecná informácia o možnom nedostatku aditív, na Slovensku je táto téma spojená s veľkým lokálnym producentom, ktorý v dôsledku enormného nárastu ceny plynu obmedzuje výrobu,“ hovorí Michal Buzek zo spoločnosti Heureka.

