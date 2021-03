Vrakuňská skládka fungovala od 60-tych rokov a od tej doby sa do nej navozilo množstvo chemických látok. „V podstate odpad z celej výroby Dimitrovky, ale aj iných fabrík vo vtedajšej Bratislave. Do tejto oblasti sa vozil chemický odpad, ktorý sa už viac ako 50 rokov vylučuje do podzemnej vody Žitného ostrova, a intoxikuje našu najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku,“ vysvetlila predsedníčka Občianskeho združenia Za našu vodu Annamarie Velič.

Problém majú aj na opačnej strane republiky, na Zemplíne. Oblasť medzi Vranovom nad Topľou, Humenným a Michalovcami prezývajú aj trojuholník smrti. „Najväčším znečisťovateľom bolo Chemko Strážske, ktoré uprostred tohto trojuholníka svojim PCB (polychlórované bifenyly) odpadom zanečistilo na desiatky rokov takmer celý Zemplín. Do roku 1984 sa tu vyrábali PCB, z ktorých tuhý odpad rozvážali na skládky, aj do jám po okolí a tekutý sa vylieval do otvoreného kanála a z neho do Laborca a až do Zemplínskej Šíravy,“ opísal Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov neďaleko Poše.

Historicky sú za túto environmentálnu katastrofu zodpovedné firmy Chemko, Chemlon a Bukóza, ktoré svojím odpadom, v pôde, vo vode aj v ovzduší zamorili tento priestor. látky, ktoré ak sa dostanú do nášho tela, nevieme ich efektívne vylúčiť a tak sa ukladajú postupne v tukoch a z nich sa postupne uvoľňujú do krvného obehu. Sú karcinogénne, spôsobujú poruchy metabolizmu ako napr. cukrovku, kardiovaskulárne choroby a poruchy plodnosti u mužov a žien. „Mne to príde úplne absurdné, že nejaká stará babička, ktorá je závislá od toho, čo si dochová, si denne dáva do tela PCB látky. Že sa tento problém nerieši je až kriminálne,“ dodala Velič.

Znepokojujúce zistenie o vode vyplávalo na povrch práve na Svetový deň vody, ktorý si pripomíname 22. marca. „Je alarmujúce, že Slovensko má ohrozenú svoju pozíciu ako veľmoci na vodu. Máme obrovské množstvo podzemnej vody a mohli by sme mať dosť vody pre seba a prípadne aj pre okolité krajiny. Ak však nič nezmeníme, tak si tieto vodné zdroje zničíme rôznymi znečisteniami, a to na západe aj na východe. Riešenia sú zatiaľ žiadne alebo málo systematické,“ zhrnul predseda OZ Za našu vodu Jakub Mrocek.

Sudy s PCB odpadom v obore pri Chemku Strážske, kde sa nimi voľne kŕmi divá zver a v priľahlých rybníkoch boli už medializované a Ministerstvo životného prostredia deklarovalo skorú dekontamináciu. No podľa zástupcov OZ sa však nič nedeje. „Podnikajú sa len čiastkové kroky, prosíme preto štátneho tajomníka na komplexné riešenia. Vyzývame tak MŽP, aby dohodlo použitie prostriedkov z fondu obnovy RRF na celkové riešenie skládky Vrakuňa aj odkaliska Poša,“ dodali na záver.