Na Slovensku už prekonalo covid viac ako 800-tisíc ľudí. U mnohých však zákerná infekcia zanechala následky aj mesiace po vyliečení. Pomôcť by im mohol vznik špeciálnych centier. Na čo všetko by mali slúžiť?

Okrem slabosti a únavy mnohých pacientov vyliečených z covidu trápia aj bolesti tela, depresie či respiračné ťažkosti. Sami si pomôcť nedokážu, nevedia, za kým ísť a často sa strácajú medzi svojimi obvodnými lekármi a rôznymi špecialistami. Pacienti aj lekári preto volajú po vzniku špeciálnych centier, kde by ľudia našli na jednom mieste všetkých odborníkov. Kým napríklad v Česku alebo v Maďarsku je takáto terapia pacientov s komplikáciami bežná, u nás plošná nie je.

Hlavný organizátor petície Lászlo Bindics mal sám ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Vysoké horúčky ho trápili 10 dní až napokon skončil v nemocnici. Po prekonaní infekcie mal dlhodobé ťažkosti. V systéme zdravotnej starostlivosti dlho blúdil. „Nikto mi nepovedal, kam mám ísť, lebo som mal zápal pľúc. Musel som ísť aj k lekárovi, aj ku kardiológovi,“ povedal pre RTVS Bindics. Aby sa tomu ďalší vyhli, rozhodol sa spísať petíciu, ktorou chce dosiahnuť, aby v nemocniciach vznikli ambulantné centrá postcovidovej starostlivosti. Na jednom mieste by našli pneumológa, fyzioterapeuta, ale aj neurológa či psychiatra.

„Nikto nemá expertízu, komplexný pohľad o zdravotnom stave pacienta, takže preto by bolo potrebné to mať, aby to mali pod palcom tí istí ľudia, ktorí sa starajú o týchto pacientov, a tým pádom získavajú skúsenosti, že ako ich liečiť, kam ich posielať,“ uviedol člen petičného výboru Zsolt Gál. Petíciu za zriadenie ambulantných centier post-covidovej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku môžete podporiť TU.

