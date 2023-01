Príspevok na bývanie by mohlo dostať VIAC ĽUDÍ: O koľko by si finančne prilepšili? ×

Nárok na príspevok na bývanie by mohol mať širší okruh ľudí. Vyplýva to z návrhu nového zákona, ktorý do Národnej rady predložil nezaradený poslanec Tomáš Valášek. Ide o rozšírenie štátnej pomoci pre nízkopríjmové vrstvy obyvateľstva.