Podvodníci sú stále aktívni a neustále to na nás skúšajú! Nič netušiacich Slovákov sa snažia nalákať na podvodné SMS či iné typy správ a tvrdia, že ich účet bol zablokovaný a pre ďalší postup majú kliknúť na priložený odkaz. Ak naletia, zvyčajne prídu o nemalú sumu peňazí. Nie je to však jediný prípad. Spôsobov, ako sa snažia okradnúť vás o peniaze, neustále pribúda.

O podvodných SMS-kách už varovala aj polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Ľudia sú však nepoučiteľní. Taktikou tohto tzv. sociálneho inžinierstva je svoju obeť zneistiť a dostať do stresu, vďaka čomu nasleduje pokyny a poskytne svoje údaje, či už osobné, alebo prihlasovacie. Tí vynaliezavejší hrajú svojim obetiam na city a vyhovárajú sa na chorobu alebo tvrdia, že sú vzdialení príbuzní a súrne si potrebujú požičať peniaze. Tie už, samozrejme, nikdy neuvidia.

Ako klamú podvodníci

Podvodníkom naletela prednedávnom aj pani Jana zo Starej Ľubovne. Reagovala na SMS, ktorú jej poslal páchateľ, ktorý sa vydával za Tatra banku. "Váš bankový účet sme zablokovali, pre odblokovanie kliknite tu, inak bude váš účet zrušený," písalo sa v správe. Pani Jana o peniaze prísť nechcela, preto postupovala podľa pokynov. Netušila však, že správa je falošná a čoskoro stratí polovicu svojich ťažko našetrených úspor.

Nejde však len o falošné SMS-ky. Podvodníci sú skutočne vynaliezaví a svoje obete sa snažia oklamať aj prostredníctvom telefonátu. "Na dôverčivosť doplatila 23-ročná Gabriela, ktorú kontaktovala anglicky hovoriaca neznáma osoba. Tá sa predstavila ako James Hector, pracovník Europolu," informovala polícia o prípade ešte koncom septembra. Mladej žene povedali, že v zahraničí boli pri razii nájdené kreditné karty s jej menom, na ktoré boli nakupované nelegálne zbrane a drogy. Hector následne oznámil Gabriele, že jej príde Europol zablokovať účet. "Ešte predtým, ako prídu, jej ponúkol pomoc, aby mala prístup k svojim peniazom. Navigoval ju cez telefón, aby si nainštalovala ´AnyDesk´ na zdieľaný prístup. Ďalej jej ´pomohol´ vytvoriť účet na stránke Wise a ona sa prihlásila do svojho bankového účtu, kde neznámy páchateľ videl jej zostatok na účte. Vyzval ju, aby peniaze previedla na účet vytvorený na stránke Wise, aby ich tam mala v bezpečí," písala polícia.

V strese im poškodená poskytla všetky svoje údaje, stiahla si aplikáciu a páchateľovi poslala 1 500 eur.

Chráňte si peniaze

Podvodníci rozposielajú klientom bánk falošné správy, v ktorých sa vyhovárajú na zablokovanie účtu, výskyt podozrivej aktivity či zrušenie účtu. Tatra banka sa preto ako inovatívny bankový líder na trhu venuje dlhodobo edukácii a upozorňuje na rôzne formy podvodníckych praktík. V spolupráci s obľúbeným influencerom PPPítrom pripravila aj niekoľko poučných videí a rozhovorov, v ktorých vysvetľuje, ako si chrániť svoje peniaze, no hlavne, ako sa nenechať oklamať.

Ako odhalíte podvodnú SMS?

Hneď na začiatok Tatra banka odporúča postupovať podľa troch jednoduchých krokov. Keď vám príde falošná SMS-ka, mali by ste si skontrolovať adresu na prihlásenie do internet bankingu. Pri prihlasovaní do internet bankingu si vždy prekontrolujte URL adresu (moja.tatrabanka.sk). Všímajte si, či je uvedená presne, bez vložených znakov či slov navyše, a či neobsahuje preklepy. Ale hlavne, skôr ako kliknete na akýkoľvek odkaz v správe, zamyslite sa, či je pravdepodobné, že to píše banka. Ak vás po kliknutí na odkaz v akejkoľvek správe zobrazená stránka vyzve na zadanie prihlasovacích údajov alebo údajov z platobnej karty, určite ich nezadávajte.

Myslite na to, že banka od vás nikdy nepýta citlivé údaje, prihlasovacie kódy ani údaje o karte prostredníctvom komunikácie cez e-mail, SMS alebo četovacej služby. Ak stále neviete, či ide o podvod, radšej do banky zavolajte a situáciu preverte.