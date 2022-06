Turisti aj nájomníci v koncoch! Na obľúbenom chorvátskom ostrove Hvar v meste Jelsa sa domáci sťažujú na nechutný zápach, prach a hluk z ulice, ktorý odrádza turistov. Život dovolenkárom totiž strpčujú stavebné práce, ktoré mali byť podľa chorvátskeho spravodajského webu Slobodnadalmacija ukončené v máji, teda ešte pred hlavnou turistickou sezónou.

Stavebné práce realizované súkromnými investormi však strpčujú život nielen domácim, ale aj dovolenkárom. Najhoršie je to v oblasti Vitarnja. „Nemôžeme normálne fungovať. Sezóna sa už začala a my každý deň rozmýšľame, ako sa normálne dostať do potravín, ako vyniesť odpad,“ posťažoval sa denníku obyvateľ mesta Petar Buj, ktorému prekáža bezohľadné správanie súkromných investorov. Tí hoci aj za bieleho dňa vypúšťajú kanalizáciu popri reštauráciách, kde práve obedujú turisti a po celom okolí sa šíri neznesiteľný zápach.

"Tí, ktorí majú zdravotné problémy, sa nedokážu poriadne ani dostať do nemocnice. Dovolenkári nás obchádzajú oblúkom," sťažuje sa Stjepan Miro Olujič, ktorí počas leta prenajíma apartmány. Nahnevaní turisti rušia pre stavebné práce rezervácie, čím domáci prichádzajú o zisk.

