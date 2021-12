Ako sa zmenilo vaše oddelenie takmer za dva roky pandémie?

- Počas covidových vĺn musíme reprofilizovať oddelenie na COVID OAIM, čo je navyše oproti bežnej práci, musíme vyčleniť viacero lekárov na covidové oddelenia, takže máme menej ľudí pre „bielu medicínu“. Je to náročnejšie na personál a prístrojové vybavenie. Musíme zabezpečiť namiesto jedného oddelenia dve a zároveň prácu na operačných sálach. Najhoršia je tretia vlna, pretože v druhej sme nemali až toľko pacientov ako teraz. Predtým to bolo inak zorganizované, nemocnica v Košiciach má momentálne menej reprofilizovaných lôžok s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu, takže na našu nemocnicu pripadá väčší počet pacientov a stavy, ktoré prijímame, sú oveľa ťažšie.

Aký je aktuálny stav na vašom oddelení?

- Pre reprofilizáciu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie máme aj popálených pacientov. Výsledkom je, že sa kombinujú „bežní“ pacienti s tými popálenými. Zvyšuje sa tak nielen počet pacientov, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, ale aj záťaž na lekárov a sestry. Covidové OAIM lôžka sú permanentne obsadené na sto percent. Aktuálne tam máme tri pacientky, ktoré sú napojené na umelú pľúcnu ventiláciu. Len čo niekoho preložíme, v krátkom čase prijmeme ďalšieho, ktorý ho nahradí.

Aké je vekové rozpätie pacientov, ktorí potrebujú umelý pľúcny ventilátor?

- V súčasnosti, v tretej vlne, sú to o dosť mladší pacienti. Ventiláciu potrebujú päťdesiatnici. V druhej vlne to boli 60- až 70-roční pacienti, veková hranica sa znižuje.

Koľko percent pacientov zvládne „návrat do života“, odpojenie z UPV? Čo to ovplyvňuje?

- V druhej vlne sa podarilo odpojiť od ventilácie okolo 70 percent pacientov, teraz je to číslo hlboko pod 50 percent, štatisticky sa blíži len k tridsiatim. Rozhodujúce sú vek, obezita, pridružené ochorenia, štádium ochorenia v čase hospitalizácie, či je pacient včas napojený na ventiláciu. Stáva sa, že prežije pacient, pri ktorom by sme to nečakali, u iných to, žiaľ, nezvládneme. Niekedy to vysvetliť nedokážeme. Úmrtie oznamuje pozostalým službukonajúci lekár.

Čelíte aj útokom zo strany pacientov?

- Práve teraz som prišiel z polície, niektorí totiž hľadajú príčinu všade, len nie v sebe. Situácia sa týkala muža, ktorý nakazil svoju matku, ktorá u nás, žiaľ, zomrela. Čelíme aj trestným oznámeniam.

Podľa vás je očkovanie rozhodujúci faktor?

- Určite. Zo všetkých pacientov sme mali na ventilácii len nezaočkovaných. Situácie sa opakujú ako cez „kopirák“, ide o extrémne obéznych a nezaočkovaných päťdesiatnikov.

Ako vyzerá starostlivosť o pacienta na OAIM?

- Prvý deň, keď príde v stave, v ktorom nevyhnutne potrebuje ventiláciu, pretože má ťažko poškodené pľúca, ho musíme uspať, napojiť na ventilátor, zabezpečiť žilu, artériu, nasadiť antibiotiká a ďalšiu podpornú liečbu. Preberáme za všetko zodpovednosť. Musíme zabezpečiť, aby pacient dýchal a aby bola krv dostatočne okysličená. Prvé dni sa nám to často darí len otáčaním pacienta na brucho. Niektoré nemocnice si už musia volať na pomoc vojakov, u nás to zatiaľ zvládame, ale je problém otáčať 150-kilogramového človeka a dávať pozor na to, aby sa mu nič nestalo. Denne musia prijať desiatky liekov vrátane infúzií.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Čo primár odkazuje antivaxerom >>