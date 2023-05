"V hraničných a opodstatnených prípadoch, keď ePN nebude môcť byť spracovaná elektronicky, bude vystavená PN v papierovej forme – takže sa nestane, že by pacient PN nedostal," ozrejmila Daničová. Upozornila, že v prípade porušenia povinnosti môže lekárovi podľa zákona hroziť pokuta 3300 eur. Sankciovanie je podľa jej slov plne v kompetencii rezortu zdravotníctva.

Daničová priblížila, že vyše 98 percent terénu, teda ambulancií a nemocníc, má informačný systém, ktorý má službu ePN certifikovanú a dostupnú. "Aktuálne (k 25. 5.) hovoríme o 1672 všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí vystavujú ePN, čo sa týka nemocníc, vyše 80 percent z nich je aktuálne pripravených, a tiež denne pribúdajú," spresnila.

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková však upozornila, že mnohí lekári stále na elektronický systém neprešli a pravdepodobne ani neprejdú. "Po 1. 6. podľa mňa nenastane nič, bude to tak, ako to je doteraz - niekto bude vystavovať papierové niekto elektronické PN," skonštatovala. Poukazuje na to, že parlament nezobral do úvahy navrhované pripomienky odborníkov a nedošlo k náprave nedostatkov.

Daničová uviedla, že vzniknutú situáciu NCZI rieši na úrovni rezortu zdravotníctva. "Parlamentom neprešla úprava zákona, ktorá mala v určitých prípadoch a za presne stanovených podmienok povoliť ukončovanie ePN do minulosti," spresnila. Minister zdravotníctva SR Michal Palkovič dodal, že rezort komunikuje aj so Sociálnou poisťovňou.

Šéf rezortu potvrdil, že väčšina lekárov je na vypisovanie ePN pripravená, problém vidí skôr na báze ochoty. Ministerstvo chce preto podľa jeho slov nájsť spôsob, ako lekárov k vypisovaniu ePN motivovať. "Neradi by sme pristupovali k vynucovaným prostriedkom, radšej sa budeme sa snažiť nájsť spôsob, ako pozitívne motivovať," uviedol.

Lekári môžu ePN vystaviť od 1. júna 2022. Od spustenia systému ich doteraz podľa NCZI vystavili vyše 370.000. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.