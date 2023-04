Obavy o úspory narastajú a Slováci sa boja opakovania finančnej krízy z roku 2008. Paniku na ekonomickom trhu odštartoval krach dvoch amerických bánk začiatkom marca. Šokujúci kolaps Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank tlačí nadol aj akcie v Európe, vďaka čomu narastajú obavy o úspory Slovákov v bankách.

To, prečo banky na Západe skrachovali, vysvetlil nášmu denníku šéfredaktor časopisu Trend Ronald Ižip. „Ak to mám povedať zjednodušene, skrachovali preto, že výrazne narástli úrokové sadzby. Keď totiž rastú, je to pre všetkých problém, pretože platia na úrokoch viac. Tieto banky investovali do nástrojov, ktoré stratili na hodnote. Je to podobné, ako keď splácate hypotéku. Tým, že sa zvyšujú sadzby, ju splácate ťažšie. Niečo veľmi podobné sa stalo aj s nimi a tým skrachovali,” vysvetlil Ižip a pripomína, že to, čo sa stalo v Amerike, sa vo svete nestalo už veľmi dlho. „Nie je to problém iba jednej banky, ale všeobecný. Následkom toho sa neprepadávali len banky v USA," dodal.

Domino efekt, ktorý vyvolali, dorazil veľmi rýchlo aj do Európy. Problémy má aj švajčiarska banka Credit Suisse, ktorá má viac ako 150-ročnú históriu a dáva prácu vyše 50-tisíc zamestnancom. Hodnota jej akcií sa prepadla až o štvrtinu a obchodovanie s nimi bolo dokonca niekoľkokrát pozastavené. Do zoznamu „problémových” bánk sa pripísala aj Deutshe Bank, ktorá minulý týždeň zaznamenala prudký pokles akcií.

