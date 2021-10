Očkovanie proti sezónnej chrípke sa odporúča každý rok. Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Zároveň uviedol, komu ho odporúča najviac!

"V tomto roku odborníci opäť ešte viac upozorňujú na dôležitosť očkovania, keďže kombinácia ochorenia COVID-19 a chrípky môže byť obzvlášť nebezpečná," zdôraznil ŠÚKL.

Na Slovensku je zaočkovanosť proti chrípke dlhodobo veľmi nízka, celková zaočkovanosť dosahuje 5,7 percenta. "Keďže v prípade vakcín proti chrípke a proti COVID-19 ide o neživé očkovacie látky, odporúča sa očkovať so štandardným rozostupom 14 dní pre lepšie rozlíšenie prípadných nežiaducich reakcií. V prípade, že je očkovaná osoba vo vysokom riziku nákazy a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 alebo chrípky, môžu sa obe vakcíny podať s akýmkoľvek odstupom alebo súbežne, každá do iného ramena," priblížila Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Na Slovensku sú registrované tri vakcíny proti chrípke, a to Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra a Fluenz Tetra. Ako prvá bola na Slovensko dodaná 6. septembra vakcína Influvac Tetra v počte 219.880 dávok. Vakcína Vaxigrip Tetra by mala byť dostupná v lekárňach od začiatku októbra, plánovaný je dovoz 200.000 dávok. "V polovici októbra očakávame aj prvú z plánovaných 30.000 dávok vakcíny Fluenz Tetra, ktorá je určená pre deti a dospievajúcich od 24 mesiacov do menej ako 18 rokov," spresnil ŠÚKL.

Vakcíny majú každý rok mierne upravené zloženie. "Je to pre to, že vírusy chrípky mutujú a dokážu meniť svoje vlastnosti. Každoročné očkovanie preto chráni pred tými kmeňmi vírusu, ktoré momentálne v populácii prevládajú," uviedol ŠÚKL. V prípade záujmu o očkovanie proti chrípke je potrebné sa informovať u všeobecného lekára alebo pediatra.

Každoročná chrípková sezóna sa začína v októbri a končí sa až koncom apríla nasledujúceho roka. Epidémia chrípky postihuje Slovensko najčastejšie od januára a trvá až do konca februára. Ochrana po očkovaní trvá najmenej jednu chrípkovú sezónu.

Epidemiológovia očakávajú v tejto sezóne väčšiu aktivitu chrípky po tom, ako sa vírus chrípky minulý rok takmer vytratil, čomu napomohlo najmä nosenie rúšok či obmedzenie stretávania sa. "Tým, že väčšina populácie sa s vírusom chrípky nestretla, odolnosť voči nemu klesla, pretože si neposilnili prirodzenú imunitu," dodala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť.