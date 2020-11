Premiér Igor Matovič chce od pondelka otvoriť kiná či kostoly: Zelenú majú aj plavárne a fitká!

Od najbližšieho pondelka by sa mohli otvoriť divadlá, kiná a kostoly maximálne do 50 percent kapacity ich priestorov. Uviedol to premiér Igor Matovič, ktorému takýto návrh už mali odobriť aj odborníci!