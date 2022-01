Premiér Heger sa vyjadril jasne: Kedy zavedieme POVINNÉ OČKOVANIE na Slovensku? ×

Povinné očkovanie je podľa analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť. O zavedení povinného očkovania na ochorenie COVID-19 sa bude uvažovať vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc. Pred rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).