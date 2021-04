Koronavírus je nevyspytateľný a môže mať v niektorých prípadoch dlhotrvajúce následky. Niektorí z vyliečených pacientov sa stále necítia fit, hoci koronu prekonali pred viacerými mesiacmi. „Nakazila som sa minulý rok v marci a už skoro rok žijem s long covidom. Moje ťažkosti sú najmä extrémna vyčerpanosť, poruchy srdcového rytmu, ťažkosti s dýchaním, poruchy pamäte, bolesti hlavy, bolesti hrdla," hovorí na videu jedna z vyliečených.

Zo vzorky 3035 pacientov, ktorí prekonali Covid a poskytli údaje autorom CovidHelperu, až 65% pociťovalo výraznejšie obmedzenia v bežnom živote. Znamená to, že dokážu samostatne vykonávať bežné aktivity ako obliecť sa, ísť na toaletu či sa najesť, ale sú výrazne obmedzení v iných súkromných aj pracovných aktivitách (šport, chodenie po schodoch, sústredenie sa na prácu). Následky sú u každého iné.

Ťažkosti majú aj tí, ktorých priebeh ochorenia nebol závažný. „Môj priebeh ochorenia bol mierny, okrem iného som prišla aj o chuť a čuch. Navrátili sa mi asi po dvoch týždňoch, ale nie všetky potraviny voňajú tak, ako predtým. Môže to znieť zábavne, ale rôzne potraviny majú pre mňa cibuľový zápach. Napríklad aj káva, ktorú som donedávna milovala. Káva alebo aj zubná pasta mi teraz zapáchajú cibuľou,“ opísala vo videu mladá vyliečená pacientka. To však nie je to najhoršie, čo jej covid zanechal. „Približne mesiac po prekonaní covidu mi začali opúchať prsty na nohách a mali červené zafarbenie. Šla som k obvodnej lekárke a tá vylúčila všetky ochorenia okrem covidových prstov. Mám ich už vyše troch mesiacov. Boli mi odporúčané rôzne masti a lieky, avšak nič nezaberá. Moje prsty stále stagnujú. A nikto nevie, čo s tým,“ dodala.

Únavový synróm

Ďalšej pacientke strpčuje život únavový syndróm už jedenásty mesiac. „Obyčajná činnosť v domácnosti či v práci, obyčajný telefonát alebo normálna starostlivosť o seba. Nikdy neviem ,čo si to vyžiada, aké úsilie a koľko energie budem musieť vynaložiť," opísala staršia pacientka.Okrem únavy mala aj viaceré neurologické problémy. „Poruchy spánku, poruchy sústredenosti, pozornosti, výpadky pamäte mám dodnes. A nie takého normálneho typu, ale naozaj závažné,“ opísala. Okrem toho má už jedenásť mesiacov každý deň nevoľnosti, bolesti brucha a rôzne tráviace problémy.

Strata čuchu

„Slabosť a zadýchavanie ustupovali nejaké dva mesiace. Teraz je už moja kondícia taká, aká bola predtým. Doteraz ale nemám čuch,“ opísal vo videu lekár, ktorý sa stretávam s covidom aj jeho následkami denne. „Sú väčšinou veľmi podobné, dlhotrvajúca slabosť, únava, ľudia majú pocit, že sa nedokážu poriadne nadýchnuť, hoci výsledky majú uspokojivé. Najhoršie prejavy sú trvalé poškodenia pľúc, ktoré majú pacienti s ťažším priebehom a zápalom pľúc. Títo ľudia končia rôzne, od zníženej kondície až po trvalú potrebu kyslíkovej liečby,“ dodal lekár.

