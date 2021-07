Stačí, ak sa necháte uniesť výhľadom a zabudnete pozerať na tachometer, a hneď ste o stovky eur ľahší! Zákony treba dodržiavať doma aj v zahraničí, aj počas dovolenky. Dôležité je tiež nezabúdať na bezpečnostný pás a pozor aj na to, kde auto zaparkujete.

Ak si večer doprajete pohár vína či nejaký miešaný nápoj, ráno vás môže prekvapiť zostatkový alkohol. Niektoré krajiny majú toleranciu alkoholu za volantom do 0,5 promile, ide napríklad o Rakúsko, Slovinsko, Grécko, Cyprus, Chorvátsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko alebo Taliansko. Poľsko má toleranciu do 0,2 promile, Čierna Hora do 0,3 promile. Ak nafúkate viac, pokute sa nevyhnete.

Pozrite, koľko zacvakáte za jednotlivé priestupky v obľúbených dovolenkových destináciách Slovákov.

Prehľad pokút v zahraničí Zdroj: mh

