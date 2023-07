V čom vidíte hlavný problém Všeobecnej zdravotnej poisťovne?

- VšZP je typickým štátnym podnikom so svojimi neefektivitami - silné politické zasahovanie, časté výmeny manažmentu, nejasná "misia".

Mnohí poukazujú na to, že napríklad Česi platia za rovnaké úkony až dvojnásobné sumy. Prečo je to nás problém? Sú tie platby naozaj neadekvátne nízke?

- Pri niektorých výdavkoch určite nájdeme značné rozdiely medzi oboma krajinami, no určite to nie je plošný pomer. No obe krajiny a ich poisťovne môže vyskakovať len do výšky celkových zdrojov určených na zdravotníctvo. V Česku je to zhruba 2000 eur na poistenca ročne, na Slovensku zhruba 1600 eur na poistenca. České poisťovne tak majú k dispozícii zhruba o 25 % financií viac.

Vedia súkromné poisťovne lepšie hospodáriť s peniazmi ako VšZP?

- Súkromné podniky majú jasnú motiváciu - dlhodobo zhodnocovať vložený kapitál. To ich motivuje správať sa efektívne. Štátne podniky majú motivácie rôzne a nejasné. spomeňme si na rok 2017, keď VšZP bojovala s ozdravným plánom a premiér Fico vtedy verejným telefonátom zvozil manažment, len preto, aby uspokojil svojich voličov. V takom prostredí majú štátne podniky samozrejme skôr motiváciu plniť krátkodobé politické objednávky. Ale to sa týka štátnych podnikov v akomkoľvek sektore.

Budú si pacienti platiť liečbu sami a čo by priniesol kolaps VšZP? Dozviete sa na ďalšej strane »»»