Máme za sebou doposiaľ najteplejší deň tohto roka. Včera sa teploty šplhali k štyridsiatkam, najmä na východe a juhu Slovenska. Do práce však treba chodiť aj v úmorných horúčavách. Redaktorka denníka Plus JEDEN DEŇ sa vybrala s teplomerom zistiť, kto sa v práci zapotí najviac. Zdá sa, že Slováci vydržia skutočne veľa. Viacerí zvládli neznesiteľné teplá v pohode a dokonca s úsmevom na tvári.

Meteorológovia už niekoľko dní vystríhali, že sa vo štvrtok teploty vyšplhajú na rekordné hranice. Už pred obedom bolo v hlavnom meste nad 31 stupňov. Počkali sme, kým to ešte trochu stúpne a vybrali sme sa s teplomerom na najväčšie bratislavské trhovisko.

Stánky sú tu jeden na druhom. Ten, v ktorom predáva pani Valika (69), má plechovú strechu a vnútorná časť je ohradená sklenenými dverami. V stánku má doslova teplo ako v peci. Na obed sme u nej namerali teplotu 35,3 °C. Sympatická predavačka sa však nesťažovala. „Dá sa to zvládať, už 50 rokov som tu cez leto rok čo rok. Nič s tým nenarobíme. Priniesla som si vejár a ten mi pomáha,“ tvrdí Valika. „Hlavne treba veľa piť. Teraz nemyslím vodku, ale čistú vodu!“ zavtipkovala.

Ešte horšie to majú počas letných mesiacov tí, ktorí celé dni stoja pri rozpálených hrncoch a panviciach. V kuchyni sme namerali až 40,1 °C! „Máme to ťažké v kuchyni teraz v lete, ale čo narobíme. Na jednej strane kuchyne mám asi 30 stupňov, tu pri panviciach asi 50. Predtým sme mali menšiu prevádzku, kde to bolo ešte horšie, toto je už znesiteľnejšie,“ povedal nám kuchár Mišo (37). Niektorí jeho kolegovia dokonca pracujú ešte pri vyššej teplote. „Horšie než ja to teraz majú menučkári, lebo tí majú celý čas zapnutý konvektomat. Odtiaľ sála neskutočné teplo. Ja ho mám teraz vypnutý a aj tak je tu už dosť horúco,“ dodal upachtený kuchár.

Náročné podmienky majú aj robotníci na stavbe. Slnko im celý deň praží na hlavy, teplo sála z asfaltu a rozpálené sú aj všetky panely či nástroje. Keď sme prišli na stavbu, teplota na priamom slnku bola okolo 37 stupňov, no pocitovo tam bolo ešte viac. Pre Michala (21) však horúčavy nie sú problém. „Ako stavebník som na to už zvyknutý. Človek sa časom naučí zvládať horúčavy. Veľa vody to pýta a silné nervy,“ tvrdí mladý stavbár. Ako povedal, o pitný režim sa im stará zamestnávateľ. Počas najhorúcejších dní majú nárok aj na viac prestávok. „Nemáme presne vyhradený čas odkedy dokedy, ale ako to nám vyhovuje a ako sa cítime na slnku,“ vysvetlil Michal.

Ťažké chvíle zažívajú v lete aj vodiči MHD. Moderné trolejbusy sú síce vybavené klimatizáciou, no ani tá niekedy nepomáha. Počas pauzy sme zastihli šoféra Patrika (45), ktorý parkoval svoj trolejbus v tieni. Teplomer v kabíne ukazoval presne 25 °C. Keď však jazdí po meste, je to vraj horšie, v kabíne má vtedy možno aj 30 °C. „Mám klímu zapnutú na maximum, ale keď som na priamom slnku, tak klíma nestíha,“ povedal vodič Patrik. Ani on nezabúda na dôležitosť pitného režimu. „Zamestnávateľ nám dáva pitné poukážky, za ktoré si potom kupujeme. Ja nosím so sebou vždy dve fľaše minerálky,“ prezradil.

