Dlhý pracovný čas ročne zabíja státisíce ľudí. Prípady úmrtí v práci sa nevyhli ani Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje, že pandémia všetko ešte zhoršila.

Stovky tisíc ľudí ročne zomrú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v dôsledku nadčasov, extrémneho pracovného tempa a prepracovanosti. Web BBC zverejnil závery prvej globálnej štúdie tohto druhu, ktorá ukázala, že v roku 2016 podľahlo mozgovej príhode a srdcovo-cievnym chorobám spôsobenými nadčasmi až 745-tisíc ľudí.

Oproti roku 2000 to bol nárast o 29 percent.Najčastejšie to boli ľudia žijúci v juhovýchodnej Ázii a v regióne západného Pacifiku. WHO tiež uviedla, že tento trend sa v dôsledku pandémie koronavírusu môže zhoršiť.

Hrozí mŕtvica aj infarkt

Ľudia, ktorí pracujú 55 hodín a viac týždenne majú vyššie riziko mŕtvice o 35 percent a o 17 percent vyššie rizikom úmrtia na srdcové choroby v porovnaní s pracovným týždňom 35 až 40 hodín.

Štúdia, uskutočnená v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) tiež ukázala, že takmer tri štvrtiny osôb, ktoré zomreli v dôsledku nadčasov, boli muži stredného alebo vyššieho veku. K úmrtiam často došlo o niečo neskôr v ich živote, niekedy až o desaťročia neskôr, než boli extrémne pracovne vyťažení.

