Dokopy ich pocíti viac ako 6000 odberných miest v ôsmich okresoch. Informoval o tom hovorca SSD Miroslav Gejdoš. V Trenčianskom kraji odstavia elektrickú energiu v utorok (21. 6.) od 6.30 do 18.30 h na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici. Odstávka sa dotkne asi 2000 domácností, dôvodom je rekonštrukcia rozvodne. Revízia vzdušného vedenia spôsobí odstávku elektriny v prievidzskej časti Hradec v stredu (22. 6.) od 7.30 do 15.00 h. Bez prúdu bude asi 800 odberných miest.

V Žilinskom kraji čaká odstávka elektriny v pondelok (20. 6.) od 7.15 do 17.30 h obce Krásno nad Kysucou a Zborov nad Bystricou, od 7.30 do 20.00 h budú bez elektriny v obciach Ťapešovo a Oravská Jasenica a od 8.00 do 16.00 h v obciach Štiavnička, Ivachnová a Liptovský Michal. V stredu (22. 6.) sa musia pripraviť na odstávku obyvatelia mestskej časti Tvrdošína Medvedzie. Od 8.00 do 15.30 h bude bez prúdu asi 500 odberných miest.

"Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Elektrikári zo SSD budú pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. Z bezpečnostných dôvodov tak zostanú niektoré technológie na nevyhnutný čas vypnuté. Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v spomenutých časoch," uzavrel Gejdoš.