Ak pôjdete na služobnú cestu vlastným autom, za jeden kilometer jazdy dostanete už nie 0,239, ale po novom 0,252 eura.



Ak teda pôjdete za pracovnými povinnosťami napríklad z Košíc do Bratislavy a späť, dostanete po novom za približne 880 kilometrov viac ako 222 eur. Do konca júna to bolo 210 eur.

Ak sa na služobku vyberiete z Bratislavy do Žiliny, tam a späť najazdíte asi 400 kilometrov. Vo vrecku vám tak pristane viac ako sto eur. Do konca júna to bolo približne 96 eur.



Sumy základnej náhrady za používanie áut pri pracovných cestách naposledy stúpli od 1. apríla tohto roka. „Vo februári dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,2 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,2 percentuálneho bodu," uviedol rezort práce.



Kedy na služobku vlastným autom? Čítajte na druhej strane...