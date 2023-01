„Spoločnosť The Laundress má dôvodné podozrenie, že pracie prostriedky, aviváže, tekuté prípravky na škvrny, čistiace prostriedky pre domácnosť, tekuté prostriedky na riad, môžu obsahovať baktérie ako Burkholderia cepacia, Klebsiella aerogenes a viacero rôznych druhov Pseudomonas, z ktorých mnohé sú organizmy životného prostredia, ktoré sa bežne vyskytujú v pôde a vo vode a niektoré možno nájsť aj u ľudí," informujú inšpektori. Baktérie sa môžu dostať do tela pri vdýchnutí, cez oči alebo prostredníctvom prasknutej kože.

„Ľudia s oslabeným imunitným systémom, externými zdravotníckymi pomôckami a pľúcnymi ochoreniami, ktorí sú vystavení týmto baktériám, môžu čeliť riziku závažnej infekcie, ktorá môže vyžadovať lekárske ošetrenie," varuje SOI s tým, že ľuďom so zdravým imunitným systémom pravdepodobne nehrozí riziko infekcie. Spotrebitelia by aj tak mali okamžite prestať používať predmetné produkty.

Spoločnosť The Laundress vráti dotknutým spotrebiteľom peniaze za predmetné produkty na základe zaslania žiadosti o vrátenie peňazí prostredníctvom ich webu. „Po požiadaní o vrátenie peňazí by spotrebitelia mali výrobok zlikvidovať tak, že fľašu pevne uzatvoria a umiestnia do domového odpadu. Produkt pred likvidáciou nevyprázdňovať," radí výrobca. Spoločnosť The Laundress sa za vzniknutú situáciu úprimne ospravedlňuje.

Prečítajte si tiež: