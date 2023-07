Biedronka vstupuje na slovenský trh. O otvorení predajní na Slovensku uvažovala najväčšia poľská sieť supermarketov už dlhšie. Teraz je však rozhodnutie definitívne. Reťazec totiž na sociálnej sieti zverejnil inzerát, v ktorom hľadá pracovníkov do centrály vo Varšave. Upozornil na to Matej Rockar, člen skupiny Reťazce a obchody, ktorá sa venuje maloobchodným témam. „Biedronka už hľadá prvých zamestnancov na centrálu do Varšavy, ktorí budú pracovať na expanzii na Slovensko," napísal v príspevku. Záujemcom ponúka plat od 1 200 do 2 500 eur mesačne. Konečná výška platu bude závisieť od pozície aj od skúseností.

V Poľsku má Biedronka vyše 3 300 predajní a zamestnáva 70-tisíc ľudí. Diskontný predajca potravín má v Poľsku osemnásobne vyššie tržby ako naše reťazce. Nové predajne si Slovákov získajú nižšími cenami aj celkom novým sortimentom výrobkov z Poľska.

Biedronka ponúka ultra nízke ceny. Napríklad papriky predáva po 80 centov za kilo, zemiaky len za 16 centov za kilo a dvojlitrový sýtený nápoj Pepsi iba za 96 centov.

Zatiaľ nie je známe, či Poliaci vstúpia na náš trh so svojím pôvodným názvom Biedronka alebo sa rozhodnú pre slovenský preklad Lienka.

