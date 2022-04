Ukrajinská kríza a zdraženie slnečnicového oleja zasiahli výrobcov potravín. To prinútilo potravinárske spoločnosti nahradiť ho menej žiadanými alternatívami, ako je palmový olej, v celej škále produktov od zemiakových lupienkov až po keksíky.

Ceny slnečnicového oleja stúpajú a po lete môže byť ešte vzácnejší, pretože ukrajinskí farmári môžu mať problémy s pestovaním a vývozom tejto plodiny. „Ceny slnečnicového oleja vzrástli o 1000 %,“ povedal Richard Walker, generálny riaditeľ reťazca potravín Iceland Foods, podľa ktorého je najväčším problémom vôbec ho zohnať.

Hrozí, že výrobcovia budú nútení ako náhradu používať palmový olej. Mnohí sa ho pritom snažia odstrániť z výroby potravín pre obavy, že je spojený s ničením pralesov.

Ruská invázia spôsobila na Ukrajine humanitárnu katastrofu a narušila obchod s potravinami na celom svete. Ceny pšenice a kukurice sú najvyššie za uplynulých desať rokov. Aj ceny mäsa sú pod tlakom, keďže náklady na krmivo rastú.

Ukrajinskí farmári sa snažia pokračovať v jarnej sejbe, ale čelia problémom s nedostatkom pracovníkov, paliva a hnojív. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok (31. 3.) povedal, že ruskí vojaci sa zameriavajú na poľnohospodárstvo, umiestňujú nášľapné míny na polia a ničia stroje. A zároveň Rusko zablokovalo ukrajinské prístavy, čím prerušilo tradičnú exportnú cestu.

Rusko zároveň zakázalo od apríla vývoz slnečnicových semien a zároveň zavedie kvóty na vývoz slnečnicového oleja. Cieľom je zabrániť nedostatku a zmierniť tlak na ceny na domácom trhu.

Zákaz exportu slnečnicových semien vstupuje do platnosti v piatok 1. apríla, pričom bude platiť do konca augusta. Rusko, ktoré je spolu s Ukrajinou najväčším producentom slnečnicového oleja na svete, zároveň od 15. apríla začne uplatňovať vývozné kvóty na slnečnicový olej, a to v objeme 1,5 milióna ton. Aj v tomto prípade budú kvóty platiť do 31. augusta.

Ministerstvo už minulý týždeň informovalo, že Moskva by mohla zaviesť vývozné kvóty na slnečnicový olej, aby "udržala stabilitu dodávok na domácom trhu". Rusko musí v súčasnosti riešiť otázku zabezpečenia domáceho potravinového trhu, keďže sankcie západných štátov za inváziu na Ukrajinu sa dotkli aj tohto sektora a spôsobili odchod veľkého počtu potravinárskych firiem.