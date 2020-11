Poslankyňa SaS sa zastala poistencov... nemohla tušiť, čo si vyslúži od Matoviča!

Len pred pár dňami im cinklo na účte 100 miliónov eur a už vláda nalieva do štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ďalšie peniaze. Novú dotáciu 98 miliónov eur mal zariadiť minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) potichu a narýchlo, doslova z večera do rána. Upozornila na to koaličná poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Lenže asi netušila, čo si za kritiku vyslúži od premiéra!