Pôjde výstavba na úkor prírody? Novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia z dielne Sme rodina ostro kritizujú ochrancovia prírody, ale aj niektorí poslanci. Prekáža im hlavne to, že ľudia v prípade, že sa bude stavať v ich okolí, nebudú mať možnosť sťažovať sa. V skratke, ak vám za domom budú chcieť postaviť hotel či halu, máte smolu.

Poslanci schválili novelizáciu zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy ešte v stredu a platiť začne od 1. apríla budúceho roka. Novely predložil poslanec Jaroslav Karahuta zo Sme rodina aj s pozmeňujúcimi návrhmi, s ktorými prišiel on a Miloš Svrček.

Cieľom je podľa Karahutu zrýchliť proces stavby budov, ale aj diaľnic. „Nie je normálne, aby sme čakali dva, tri, niekedy aj desať rokov na to, kým sa urobia všetky posudzovania vplyvov, všetky potvrdenia, a potom za rok a pol postavili stavbu. Ani v zahraničí to tak nefunguje. Dajme našim ľuďom prácu a začnime stavať. Nie je predsa možné, aby sme pred každými voľbami riešili stavbu diaľnic, kedy spojíme Košice s Bratislavou. Poliaci stavajú 400 až 500 kilometrov diaľnic ročne a my nevieme postaviť ani 50 kilometrov,“ kritizoval Karahuta ešte pôvodnú legislatívu, ktorú si podľa jeho slov pamätajú ešte naši dedovia z čias socializmu.

„Túto zmenu sme naozaj potrebovali. Čo sa týka rýchlosti stavieb budov, tak spomedzi štátov v EÚ sme na chvoste,“ povedal.

Po novom bude platiť, že v jedinom správnom konaní sa má vyriešiť EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), integrované povolenie a stavebné povolenie vrátane všetkých čiastkových povolení, ako napríklad výrub stromov.

Aj keď urýchlenie stavieb aj diaľnic by nebolo na škodu, podľa poslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) schválené legislatívne úpravy narobia poriadnu šarapatu. Hojsík tvrdí, že nové spojenectvo strán Sme rodina, SMER, HLAS a ĽSNS, ku ktorým sa pridalo aj OĽaNO, doslova zlikviduje životné prostredie na Slovensku. Po novom sa totiž do posudzovania vplyvov na životné prostredie nebudú môcť zapojiť starostovia, občianske združenia ani široká verejnosť. „V praxi to znamená, že pokiaľ vám niekto vedľa domu či v prírode bude chcieť postaviť lyžiarsku halu či hotel, nebudete sa môcť proti rozhodnutiu odvolať,“ tvrdí Hojsík. „Hlasovanie poslancov a poslankýň v Národnej rade vnímame ako rozvrat základov ochrany životného prostredia a vylúčenie verejnosti z rozhodovania,“ tvrdí Hojsík.

O ďalších zmenách si prečítate na druhej strane >>>