Lekárski odborári si zobrali viac, ako mali. Vyhlásil to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v reakcii na schválenie navýšenia platov lekárov v parlamente. Návrh bol výsledkom rokovania vlády s Lekárskym odborovým združením (LOZ).

"Z princípu by to nemali dostať. Dostali nás však do takej situácie, že sme nemohli konať inak, keď sme nechceli, aby zomierali ľudia," skonštatoval. Poslanci OĽANO podľa neho zahlasovali za, pretože rešpektovali dohodu medzi vládou a odborármi.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) po hlasovaní odsúdila osobné útoky ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na adresu LOZ. SaS s ním podľa nej vecne súhlasí, že odmeňovanie má byť motivačné, nie plošné i s tým, že požiadavky odborárov hraničili s vydieraním. Odmieta však jeho spôsob vyjadrovania.

Nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini ocenil, že do návrhu sa okrem navýšenia platov lekárov dostali aj ďalšie požiadavky lekárov. Verí, že lekári tak ostanú v systéme a nemocnice budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť riadne. Myslí si, že keby vláda začala rokovať s odborármi skôr, mohla byť dohoda vyváženejšia pre obe strany.

NR SR v stredu schválila zvýšenie platov lekárov. Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení doba odmeňovania za odpracované roky praxe aj ostatným zdravotníkom. Predĺži sa z 20 na 30 rokov. Plénum odsúhlasilo i zmeny z výborov, týkajúce sa vzdelávania zdravotníkov.