Aj podnikatelia včera vyzvali poslancov, aby nepodporili schválenie návrhu na zákaz nedeľného predaja. Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v septembri zrealizovala prieskum na vzorke 156 podnikateľov, v ktorom takmer 70 % respondentov takéto obmedzenie pracovného času odmietlo. O otváracích hodinách by podľa nich mal slobodne rozhodovať zamestnávateľ po dohode so zamestnancami. Otvárací čas obchodov by podľa 84,6 % účastníkov prieskumu nemal byť určovaný štátom. Problém vidia aj v umelo vytvorenej konkurenčnej výhode pre tých, ktorých prevádzky budú mať zo zákazu výnimku.

„Táto zmena by sa určite dotkla nákupného správania spotrebiteľov a prispôsobiť by sa muselo zásobovanie prevádzok, najmä pokiaľ ide o čerstvé potraviny,“ je presvedčený hovorca predajní Kaufland Samuel Machajdík. Reťazec Lidl situáciu tiež sleduje, trvajú hlavne na tom, aby zákaz platil rovnocenne pre všetkých. „V prípade schválenia takéhoto zákazu musí platiť pre všetky predajné formáty bez rozdielu zamerania či veľkosti predajnej plochy, aby nevznikali konkurenčné výhody,“ uviedol hovorca reťazca Tomáš Bezák.

Firmy deklarovali, že záujem o víkendovú prácu je vysoký. Zamestnávatelia upozornili, že prijatím zákazu klesnú zamestnancom mzdy, čo môže zvýšiť mieru chudoby. Sieť potravín Tesco vidí na zákaze nedeľného predaja hneď viacero negatív. „Zákaz negatívne ovplyvní možnosť zamestnancov si privyrobiť počas nedele, pričom ich záujem o prácu v tento deň aj vzhľadom na aktuálne ekonomickú situáciu stále narastá. Rovnako tým zhoršíme možnosti nákupov zákazníkov, napríklad takých skupín ako zdravotníkov, pre ktorých môže by náročné nakúpiť si v iných časoch. Zároveň tým podporíme cezhraničné nakupovanie v nedeľu,“ povedala nám PR manažérka reťazca Mária Zerzanová.

So zákazom nesúhlasia ani samotní predavači, ktorých sa zmena dotkne najciteľnejšie. Oslovili sme viacerých, no nie každý mal odvahu vystúpiť verejne. Tí, čo sa vyjadrili, sú zásadne proti návrhu. „Obchody by mali zostať otvorené aj v nedeľu. Myslím si to hlavne preto, že jednoducho potrebujem tie peniaze,“ povedal nám predavač Adam (20). Rovnaký názor má aj Jaroslav (20): „Ľudia si musia nakúpiť nejaké veci aj v nedeľu. Je to skrátka hlúposť.“

