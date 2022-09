Zmeniť zdravotnú poisťovňu možno len raz ročne a treba tak urobiť do konca septembra. Novým poistencom sa stanete od januára 2023. Ak sa chcete prepoistiť bez behania po úradoch, teraz je tá príležitosť, keďže na stole je návrh novely zákona, ktorá v prípade schválenia od budúceho roka komplikuje prepoisťovanie.



Po novom bude poistenec pri odchode z poisťovne potrebovať tzv. akceptačný list. Súčasne nebude možné uzatvárať poistenie elektronicky, ak nemáte elektronický podpis. Prihlášku bude možné podať len osobne alebo s notársky overeným podpisom.



Poisťovne lákajú nových poistencov na desiatky bonusov, ktoré prispôsobujú ich individuálnym potrebám. Výhodou je, že o väčšinu benefitov môžete žiadať elektronicky cez apku alebo na stránke poisťovne, nemusíte nikam chodiť ani posielať žiadne dokumenty.



Pozreli sme sa na 3 benefity, ktoré sú medzi ľuďmi najviac využívané. Porovnali sme sumy, ktoré vám poisťovne v rámci daného benefitu vyplatila, ale aj podmienky, ktoré musí poistenec splniť.



1. Príspevok na zuby

Návšteva zubára väčšinou nebýva lacná záležitosť. S doplatkami za plomby, strojčeky, mostíky či ústnu hygienu vám poisťovne pomôžu. Líšia sa sumami aj podmienkami, no jedno majú spoločné – podmienkou je absolvovanie preventívnej prehliadky u zubára, u všeobecného lekára, resp. u pediatra. To platí vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Budete tiež potrebovať doklad o úhrade výkonu, ktorý si chcete dať preplatiť.

Dôvera

Dôvera ponúka príspevok na zuby do výšky 150 eur ročne. Nezáleží na tom, či ho využijete u zubára alebo na dentálnu hygienu. Príspevok nie je možné vyčerpať celý naraz, ale po častiach 5 x 30 eur. Dôvera vlani v rámci benefitu Zdravé zuby poskytla viac ako 455-tisíc príspevkov v celkovej výške takmer 13 miliónov eur. Benefit môžu čerpať aj deti, ktorých rodičia nie sú poistení v Dôvere. Navyše deti do 14 rokov môžu príspevok použiť aj na pečatenie zubov, vďaka ktorému ostanú dlhšie bez kazov. Dospelí môžu peniaze použiť aj na korunky a mostíky.



VšZP

Dospelí môžu získať príspevok 60 eur ročne, ktorý sa nedá čerpať naraz, ale dvakrá ročne po 30 eur. Dieťa môže čerpať príspevok raz ročne do výšky 30 eur. Vyšší benefit na zuby do 120 eur môžete čerpať len ak využívate program Peňaženka zdravia MAXI, ktorá je pre skupinu od 3 do 8 ľudí. V tom prípade môžete využiť celú sumu aj jednorazovo. Ak vyčerpá jeden zo skupiny vyššiu sumu, odčíta sa z „konta“ ostatným. „V roku 2021 z celkového počtu podaných žiadostí VšZP schválila viac ako 248-tisíc žiadostí. Až 75 % všetkých žiadostí sa týkalo príspevku na zuby,“ príblížila hovorkyňa VšZP Eva Peterová. Celkovú vyplatenú sumu poisťovňa nespresnila.



Union

Príspevok na zuby do 150 eur ročne je možné využiť celý naraz alebo si ho rozdeliť na viacero ošetrení. Ak chodíte aj k zubárovi aj na dentálnu hygienu, máte nárok na benefit v plnej výške. Ak však na dentálnu hygienu nechodíte, poisťovňa vám na zuby prispeje max. 100 eur. Ak chcete čerpať benefit, musí byť v Unione poistený rodič aj dieťa. Vlani poisťovňa vyplatila príspevok viac než 82-tisíc poistencom v celkovej sume 5,3 milióna eur.

