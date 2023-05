Natankujte a nakúpte! Zákazníci benzínok si po novom budú môcť urobiť plnohodnotný nákup do domácnosti. Čerpacia stanica sa spojila s reťazcom a rozšírila svoje regály o čerstvé pečivo, zeleninu, trvanlivé potraviny či drogériu, ktoré dnes na klasických pumpách nekúpite. Novinku predstavili v čase, keď má parlament rozhodovať o zákaze nedeľného predaja, preto sa okamžite vynorili otázky, či toto je budúcnosť „zatvorených nedieľ“. My sme boli otestovať, čo ponúkajú a za aké ceny.

Strategické partnerstvo, vďaka ktorému vznikne sieť predajní, ktoré ponúknu nákup kvalitných a čerstvých potravín počas bežných dní i sviatkov, keď sú ostatné obchody zatvorené, vzniklo medzi spoločnosťami OMV a BILLA. Zákazníci nájdu v nových predajniach okrem obľúbeného pečiva a mliečnych výrobkov aj bohatý výber zeleniny a ovocia, mäsové výrobky i základnú ponuku trvanlivých potravín.

Sortiment v predajniach budú počas roka obmieňať, aby bol v ponuke najžiadanejší tovar. „Za posledný rok sme spustili ponuku čerstvých potravín na dvoch čerpacích staniciach v Bratislave a po jednej v Trenčíne, Šamoríne a Nitre. Potvrdilo sa nám, že zákazníci uvítali možnosť rýchlych nákupov popri natankovaní a pravidelne sa vracajú. Postupne budeme ponúkať tento koncept zákazníkom naprieč celým Slovenskom,“ povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA. Do konca roka by týchto predajní malo pribudnúť 20 a v najbližších rokoch až 50. Vznikať budú najmä na benzínkach v centrách miest a obcí.

Ak si myslíte, že ceny potravín na pumpách sa po tomto kroku priblížia cenám v supermarketoch, ste na omyle. Nákup na čerpacích staniciach vyjde o niečo drahšie. Napríklad kaiserka je tu o päť centov drahšia ako v supermarkete, za 125-gramovú si priplatíte 20 centov. Pečivo, zelenina, ovocie a cestoviny sú tu tiež o pár desiatok centov drahšie, ryža o 50 a olej o 70 centov. Na benzínkach pribudol aj sortiment z drogérie, napríklad sprchový gél je na pumpe drahší skoro o euro a čistiaci prostriedok dokonca o 1,20 eura. Vo výsledku je už rozdiel citeľný. Za nákup desiatich položiek sme na pumpe zaplatili o 4 eurá viac ako v supermarkete.

Obchodníci sa netaja tým, že ceny potravín na pumpách budú nastavené vyššie. „Vzhľadom na to, že sme otvorení 24 hodín 7 dní v týždni. Na druhej strane sa ich snažíme stanovovať tak, aby boli pre zákazníka dostupné,“ vysvetlila Miriam Fellingerová, retail manažérka spoločnosti OMV Slovensko. Podarilo sa nám však nájsť aj jednu lacnejšiu položku. Konzerva hrachu stojí na benzínke o 20 centov menej ako v bežnej predajni.

Novinka sa ešte ani nestihla rozbehnúť, Slováci ju však už teraz vítajú. Podľa prieskumu agentúry 2muse až 9 z 10 opýtaných považuje koncept potravín na čerpacej stanici za výhodný. Najviac by ho využili cestou do práce a z nej, vo večerných a v nočných hodinách, keď sú už ostatné obchody zatvorené, a, samozrejme, počas štátnych sviatkov či dní pracovného pokoja. Až 60 % Slovákov sa vyjadrilo, že by počas štátnych sviatkov využilo na nákup čerpaciu stanicu s potravinami. Najväčším benefitom pre najširšiu skupinu spotrebiteľov (77 %) je praktické ušetrenie času.

Aké sú nevýhody predaja potravín na benzínke? Zisťovali sme, či podobný krok plánujú aj ostatné reťazce! ODPOVEDE NÁJDETE NA ĎALŠEJ STRANE »»»