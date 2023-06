Bochník chleba, rezne a paštéty! Toto patrí u mnohých Slovákov pri chystaní sa na dovolenku autom už skoro k povinnej výbave. Vhodná príprava je určite vítaná, najmä ak sa chcete vyhnúť zbytočným výdavkom. Preto sme pre vás pripravili veľký prehľad cien potravín u nás a v najobľúbenejšej destinácii Slovákov – v Chorvátsku. Pozrite, čo by ste si mali kúpiť ešte doma a čo sa oplatí viac kúpiť pri mori.

Väčšina Slovákov obľubuje dovolenky na vlastnú päsť. Zatiaľ čo služby cestovnej kancelárie tento rok vyu­žije 21 percent Slovákov, až 72 percent si cestu, ubytovanie aj stravu bude vybavovať vo svojej réžii. Vyplýva to z májového prieskumu agentúry MNFORCE. Ten odhalil aj to, že autom sa totiž chystá na letnú dovolenku cestovať prevažná väčšina Slovákov, až 59 percent. Lietad­lo využije len 35 percent našich spoluobčanov. Najviac ich poputuje do južnej Európy, kde plánuje dovolenkovať 27 percent našincov.

Drvivá väčšina z nich zakotví už tradične v Chorvátsku. „Chorvátsko je TOP destinácia pre Slovákov ako takých. Cestujú tam väčšinou individuálne bez cestoviek. Je vidieť, že záujem o cestovanie narastá aj v komplikovaných časoch inflácie, vysokých energií, zdražovania,“ povedal Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Ak sa k „slovenskému moru“ chystáte aj vy, poradíme vám, čo si nabaliť. Redaktori denníka Plus JEDEN DEŇ sa vybrali do chorvátskych supermarketov, aby pre vás pripravili porovnávací nákup.

Cenovky mnohých potravín boli dosť podobné ako u nás. Napríklad výdavky na zeleninu (cherry paradajok, paprík, mrkvy a tak ďalej) boli takmer totožné ako u nás. No našli sa výrobky, ktoré boli o niečo lacnejšie, no aj výrazne drahšie.

Chorváti majú lacnejšie ovocie. Ak si teda chcete dať na pláži melón, nemusíte ho trepať zo Slovenska, no kúpte si ho priamo tam. Za kilogram sme v Crikvenici zaplatili len 69 centov. v známych potravinách ho však nájdete podstatne drahší. U nás to v akcii bolo o 20 centov viac. O niečo lacnejšie sú aj jablká či banány a výrazne lacnejšie sú nektárinky. Zatiaľ čo naše reťazce pýtajú za kilo až štyri eurá, v Chorvátsku to sú len dve eurá. Z domu nenoste ani pečivo. Žemle a kaizerky sú tu v rovnakej cene a chlieb je dokonca lacnejší.

