Letná sezóna je už za dverami a spolu s jej príchodom sa vynárajú mnohé dohady. Určite mnohí z vás majú vo svojom okolí niekoho, kto s obľubou nosí sandále, ktoré "doladí" ponožkami. Je to obrovské faux pas alebo horúci módny trend? Spýtali sme sa PR manažéra v oblasti módy Michala Kinika na jeho názor. Čo na to vraví on?

Ponožky v sandáloch alebo v iných otvorených topánkach je kontroverzná módna kombinácia. O tomto fenoméne sa diskutuje v mnohých krajinách. Jeho história je pestrá. Ponožky v sandáloch sa nosili už v 14. storočí pred n. l. Iné výskumy svedčia o tom, že pred 2 000 rokmi ich nosili aj starovekí Rimania.

Táto kombinácia je označovaná ako módne faux paus. Žijeme však v časoch, keď módne móla ovládli rôzne kúsky, outfity, kombinácie, farby či strihy odevov.

Je naozaj aj v súčasnosti táto dráždivá kombinácia taká neprípustná? Zisťovali sme názor PR manažéra v oblasti módy, ktorý ňou doslova žije.

Leto v ponožkách? Podľa Michala žiadny problém

"Mám pocit, že dilema ponožiek do sandál alebo siloniek k podpätkom je tu odvtedy, čo ľudia vynašli oheň. Ponožky v otvorenej obuvi vídavame čoraz častejšie, aj Slovensko si na to začína zvykať. Teraz však nehovorím o turistických sandáloch a ponožkách, s týmto trendom prišli naši bratia Česi už v minulom storočí a nosia ho aj do opery," hovorí pre denník Plus JEDEN DEŇ PR manažér Michal Kinik.

Kinik radí ľuďom, že ak chcú vyzerať trendovo a dať si ponožky do sandálov, prípadne silonky do otvorených topánok, platí jedno hlavné pravidlo.

Ako si vybrať vhodné ponožky do sandál či silonky do lodičiek? Viac sa dočítate na ďalšej strane.