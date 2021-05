Vo štvrtok to uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. Okrem rúška budú môcť ľudia použiť šál alebo šatku. V žltých a oranžových okresoch zostáva rúško povinné v prípade účasti na hromadných podujatiach v exteriéri.

V druhom stupni ostražitosti, ktorý zodpovedá oranžovej farbe, budú od budúceho týždňa okresy Hlohovec, Nitra, Senec a Topoľčany.

Zmiernia sa aj pravidlá pre hromadné podujatia. Zvýši sa doterajší limit návštevníkov. V aktuálne najhoršom, teda treťom stupni varovania (bordová farba), bude povolené usporadúvať podujatia do šiestich osôb.

V okresoch s lepšou situáciou sa povolia kiná s obmedzenou kapacitou. V druhom stupni varovania (červená farba) budú povolené do desiatich osôb. V prvom stupni varovania (ružová farba) budú povolené hromadné podujatia do 25 osôb v interiéri alebo do 50 v exteriéri. V druhom stupni ostražitosti (oranžová farba) bude v rámci hromadných podujatí povolené sedenie v interiéri do 25-percentnej kapacity s maximálnym počtom 250 osôb. V exteriéri to bude do 50 percent kapacity s maximálnym počtom 500 osôb.

V rámci hromadných podujatí bude v druhom stupni ostražitosti povolené aj státie v interiéri do 50 osôb a v exteriéri do 100 osôb. V prvom stupni ostražitosti (žltá farba) bude povolené sedenie do 50 percent kapacity maximálne s 250 osobami a v exteriéri do 75 percent kapacity, teda do maximálne 500 osôb. Povolené státie sa v interiéri môže viazať maximálne do 100 osôb a exteriéri do 250 osôb.

V zelenom stupni monitoringu bude státie povolené do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri bude môcť byť do 500 osôb, v exteriéri do 1000 osôb. Sedenie bude povolené do 75 percent kapacity priestoru, v interiéri do 500 osôb a v exteriéri do 1000 osôb. „Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí 14 dní je organizátor povinný údaje zničiť," upozornil hlavný hygienik SR.

