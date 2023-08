Dočkáme sa ešte poriadneho leta? Prvé augustové dni sa totiž podobajú skôr jeseni než vrcholiacej dovolenkovej sezóne. Vonku to na kúpanie rozhodne nie je a slnečné dni vystriedali lejaky na celom Slovensku. Čo to spôsobuje a dočkáme sa ešte poriadneho leta s teplotami nad 30 stupňov?

Vysoké teploty a sucho, ktoré sme tu mali v júli, vystriedalo chladné počasie s dažďom. Skôr než na plavky, je to vonku na dlhé nohavice a nepremokavú vetrovku. Počasie ako na jeseň má na svedomí studený front, ktorý sa aktuálne nachádza nad naším územím. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej sa v rovnakom duchu bude niesť aj prvý augustový víkend. „Vyzerá to na oblačnejšie vlhšie počasie s častejšími zrážkami, ktoré sa budú od západu presúvať našou krajinou na východ. Lokálne bude aj chladnejšie, ako by sme čakali v lete, najmä na severe. No vyzerá to tak, že v sobotu na západe a v nedeľu zase na východe krajiny budeme mať tiež lokality s nižšou teplotou vzduchu,“ povedala Jarošová denníku Plus JEDEN DEŇ.

Meteorológovia z iMeteo hovoria dokonca o jednom z najhorších letných víkendov, aké sme toto leto mali. „Keďže nad južné a východné regióny Slovenska bude prúdiť teplý vzduch, tak teploty sa môžu dostať až nad hranicu +30 °C. Bude však veľmi dusno. Na západe bude oveľa chladnejšie a teploty sa budú pohybovať len okolo +20 °C,“ predpovedajú.

Presne opačné počasie sme tu mali v prvej polovici letných prázdnin. „Júl v roku 2023 bol na Slovensku teplotne nadpriemerný, pričom relatívne najteplejší bol na západnom a juhozápadnom Slovensku,“ hovorí klimatológ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavol Faško.

Prekonanie teplotného rekordu z minulého roku sa však nekonalo. „Pozoruhodná bola výrazná vlna horúčav približne v období od konca prvej do konca druhej dekády júla. V tom čase boli zaregistrované na niektorých meteorologických staniciach na Slovensku dlhšie série dní s neprerušeným výskytom tropických a letných dní. Najvyššia hodnota teploty vzduchu v doterajšom priebehu aktuálneho leta je 36,0 °C z 10. 7. 2023 na Záhorí v Kuchyni na letisku. Podobne ako priemerná mesačná teplota vzduchu v júli, ani uvádzaná priebežná maximálna teplota vzduchu tohtoročného leta nie je taká vysoká, ako to bolo napríklad v minuloročnom lete,“ hovorí klimatológ. Príčinu treba podľa Faška hľadať v pravidelných prechodoch poveternostných frontov, ktoré síce nespôsobili ochladenia, ale oblačnosťou a výskytom búrok na niektorých miestach komplikovali vzostup teploty vzduchu cez deň.

Predpovede meteorológov na toto leto sa splnili do bodky. Oproti tomu minuloročnému bolo skutočne daždivejšie. „V júli v roku 2022 trvala vlna horúčav na Slovensku kratšie ako v júli v roku 2023 a aj sa vyskytla o niečo neskôr (približne na rozhraní druhej a tretej dekády júla). Pole mesačných úhrnov zrážok aj vtedy vykazovalo výraznú priestorovú premenlivosť. Ale v súvislosti s vývojom počasia na jar a v lete v roku 2022 bolo v minulom roku všeobecne výraznejšie sucho ako teraz,“ objasňuje Faško.

