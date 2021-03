Poklady, ktoré vyhadzujete do koša: Banánové šupy, škrupiny aj zvetraný alkohol sa dajú využiť!

Vo väčšine domácností putujú škrupinky z vajec či šupky z ovocia priamo do odpadkového koša. To je ale chyba! Aj keď sa to možno nezdá, tieto "odpadky“ sú skvelými pomocníkmi v domácnosti. Pozrite si kreatívne nápady, ako využiť použité čajové vrecúška či dokonca zvetraný alkohol.