AKTUALIZOVANÉ: POZOR! TÁTO SMSKA SA NETÝKA PLOŠNÉHO TESTOVANIA

Polícia na sociálnej sieti oznam aktualizovala a vysvetlila, že tvorca hoaxu použil SMSku od bežného lekára, ku ktorému sa objednával na vyšetrenie a vydával ju za správu o plošnom testovaní: „Je možné, že ide o objednanie k lekárovi špecialistovi, avšak konkrétna SMSka nie je v žiadnom prípade objednaním na plošné testovanie - v takomto zmysle sa to šíri medzi občanmi. Získali sme informáciu od Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, že niektorí občania šíria túto SMSku ako správu, prostredníctvom ktorej sa dá objednať na plošné testovanie. Nie je to pravda."

PÔVODNÉ VAROVANIE POLÍCIE:

Ministerstvo obrany SR upozornilo, že niektorým občanom chodia SMSky od podvodníkov. Správy sa tvária ako "predvolanie" na plošné testovanie s garanciou miesta. „Autor správy prijímateľa vyzýva k odoslaniu SMSky v hodnote 1 euro na potvrdenie miesta "v rade". Pozor, ide o podvod. Ak pošlete SMSku na uvedené číslo, môžete prísť o viac ako 1 euro,"upozornila polícia na sociálnej sieti. Ide o hoax a podvod v jednom. „Žiadne SMSky na plošné testovanie nechodia," objasnila polícia.

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.