Na nás všetkých záleží, v akom stave bude planéta o pár rokov a ako sa bude žiť budúcim generáciám. Lidl si uvedomuje, že aj podnikanie musí byť zodpovedné. Ale nie preto, lebo je to trend, ale preto, lebo je to správne. Ak sa pozriete, čo pre to robí, uznáte, že má pravdu.

Diskont Lidl zverejnil najnovšiu správu o trvalej udržateľnosti za obchodné roky 2020 a 2021, čo je obdobie od marca 2020 do konca februára 2022. Podľa OSN je trvalo udržateľný rozvoj taký, ktorý „uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozoval schopnosť budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby“. Myslí teda i na ďalších.

Kým sa tovar dostane do predajne, je v sklade. Je však dôležité poriadne premyslieť logistiku, aby sa k zákazníkom dostali potraviny kvalitné a čerstvé. Zdroj: Lidl

Spomínané obdobie poznačili COVID-19 a invázia Ruska na Ukrajinu. „Ak riešite existenčné otázky, nedokážete sa naplno sústrediť na iné problémy. Našou zodpovednosťou ako veľkej firmy je však otvárať aj iné dôležité témy. Máme iba jednu planétu a žiaden plán B,“ upozorňuje Zuzana Sobotová, senior konzultantka pre CSR projekty v Lidli.

Trvalá udržateľnosť nie je ilúzia

Dôležitou témou je aj trvalá udržateľnosť, o ktorú sa Lidl usiluje. Zrušil distribúciu týždňového letáka do domácností, aby šetril papier.

Spustil projekt „Nenechajme to plávať“, v ktorom sa zákazníkov pýta, či naozaj potrebujú plastové vrecká na ovocie a zeleninu.

Lidl prišiel ako prvý s viacerými novinkami a inováciami. Zdroj: Lidl

Spolieha sa na zelený energetický mix a skúša si energiu vyrábať, aj cez fotovoltiku. Do roku 2030 chce znížiť vlastné emisie o 80 %.

V rámci projektu S Lidlom šetríme jedlom predáva s 50 % zľavou trojkilové prepravky ovocia a zeleniny, ktoré predtým musel vyhodiť pre jeden nevyhovujúci kus v balení, aj chlieb do poludnia druhého dňa po upečení.

Zvyšuje podiel alternatívnych pohonov v rámci logistiky. Do roku 2025 chce mať polovicu kamiónov na alternatívny pohon.

Tipy, čo sa dá všetko urobiť

- Uprednostniť v podnikaní ekológiu sa dá rôznymi spôsobmi.

- Obmedzením letákov a reklamných materiálov znížil Lidl za štyri roky spotrebu papiera takmer o 40 %, teda o 300 000 kg ročne.

- Objem plastových tašiek či vreciek poklesol takmer o 60 %.

- Používanie fotovoltiky narástlo skoro trojnásobne. V obchodnom roku 2021 si takto Lidl vyrobil 160 756 kWh energie, ušetril 30 ton ušetrených emisií CO2.

- Vo všetkých budovách používa Lidl energiu z obnoviteľných zdrojov, pričom 99 % je z vodných elektrární.

Vďaka zákazníkom Lidla sa v Tatrách od roku 2012 podarilo vysadiť viac ako 1 600 000 stromčekov. Celkovo sa Lidl les, ktorý rastie vo Vysokých i Nízkych Tatrách, rozprestiera na ploche väčšej ako 600 hektárov. Pre lepšiu predstavu, ide o rozlohu asi tridsiatich Štrbských plies. Zdroj: Lidl les

Nezabúda na pomoc tam, kde ju treba

V obchodných rokoch 2020 a 2021 zaplatil Lidl na korporátnej dani na Slovensku 55 miliónov eur.

V sledovanom období podporil 27 škôl IT technikou, spolu so zákazníkmi venoval 1 000 ton potravinovej pomoci, podporil 104 vážne chorých detí, vysadil v Tatrách 370 000 stromov, vylovil z našich riek a vodných nádrží 1 200 ton odpadu.