Dlhé hodiny strávené v lese sa tento rok väčšine hubárov nevyplatia! Úlovky nepokryjú ani dno košíka. Podhubie je vyschnuté a huby na niektorých miestach prakticky prestali rásť. „Dnes som prešla dobrých 10 kilometrov, našla som jeden dobrý kozáčik a tri dubáčiky, ktoré boli v stave použiteľnosti. Bude do praženice,“ napísala Eva z okolia Prievidze.

„Včera sa zadarilo nájsť zopár modrákov a kozákov plus jeden malinký hríb. Inak sucho v lese ako na Sahare,“ zúfala si Popradčanka Elena. „Huby neľúbim, ale baví ma ich zbierať a moja rodina a kamaráti si už zvykli, že ich pravidelne zásobujem, no tento rok z toho asi nič nebude. Zatiaľ som nemala šťastie, do lesa chodievam na niekoľko hodín a košík mám skoro prázdny,“ posťažovala sa Kristína (27) z Trenčína.

Slová zúfalých hubárok nie sú výmyslom, extrémne slabú sezónu hlásajú aj mykológovia. „Minimálne za posledné štvrťstoročie je to zrejme najhoršia sezóna, rast húb je výrazne podpriemerný,“ potvrdil tajomník Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV Ján Červenka.

Nedarí sa najmä hríbom rastúcim na zemi. „Týka sa to najmä terestrických druhov húb (teda tých, ktoré rastú na zemi) a tiež húb, ktoré tvoria symbiózu s koreňmi drevín. Lepšie sú na tom huby rastúce na dreve, keďže drevo dokáže zadržať viac vody z predchádzajúcich zrážok,“ vysvetlil Ján Červenka.

Zlé podmienky na rast hríbov sú aktuálne na väčšine nášho územia. „Výrazne menej húb je na juhozápadnom, južnom a východnom Slovensku, dostatok húb je aktuálne v okolí Prievidze, Žiliny a pod Tatrami. Situácia však vôbec nie je ideálna, huby sa aj tam predierajú cez suchú povrchovú vrstvu pôdy,“ informoval odborník.

