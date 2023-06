Leto je najkrajším obdobím roka: je časom dovoleniek, prázdnin, oddychu… Ale iba do chvíle, kým sa nestane niečo hrozné. Úrazy detí totiž počas leta narastajú, z ich počtu až mrazí. Privodí si ich 80 % všetkých detí, pričom až polovica z nich potrebuje lekára a až sedem percent detí má trvalé následky.

„Skúsenosť s úrazom má v tomto období až 80 % detí, pričom takmer polovica z nich si vyžaduje aj lekárske ošetrenie,“ potvrdila čísla aj doktorka Mária Bittalová Tvrdoňová z ambulancie detskej chirurgickej kliniky Dr. Martinko.



Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva si deti úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť- až pätnásťroční. Navyše, takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte alebo v ich okolí. ,,Počas prázdnin majú deti veľa voľného času na rozličné aktivity, často bývajú rozptýlené, nesústredené a na to, že by sa mohli zraniť, nemyslia. Rodičia by však riziko úrazov podceňovať nemali,“ uviedla docentka Jana Hamade z Úradu verejného zdravotníctva SR.

,,Okrem pádov však môžu úrazy spôsobiť aj oheň, rôzne predmety, napríklad nože, alebo nástroje v domácnosti i na chate, horúce kvapaliny, nezaistené elektrické zásuvky a ďalšie,“ dodala docentka Jana Hamade.



Fakt, že popáleniny či obarenia sú u detí časté, potvrdzuje aj doktorka Soňa Babjáková z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie košickej nemocnice v Šaci: ,,Deti tvoria približne 25 % všetkých pacientov našej kliniky, pričom najčastejšou príčinou popálenia u malých detí je poliatie kávou, čajom či polievkou, čiže svoju úlohu pri úraze má nepozornosť rodičov. Táto tekutina nemusí byť ani horúca, stačí, keď je jej teplota okolo 45 stupňov Celzia.“



Dôležité je vedieť poskytnúť deťom prvú pomoc. ,,Ak popálenina nie je rozsiahla, najvhodnejšie je namočiť popálenú plochu do studenej vody aspoň na 15 až 20 minút a volať záchranku. Na väčšiu plochu môžeme položiť mokrý uterák, podáme lieky proti bolesti, ak ich máme doma k dispozícii, pridáme tekutiny a opäť - zavoláme záchranku,“ približuje prvú pomoc lekárka.



Avšak ani pri iných úrazoch rodičia či starí rodičia často nevedia celkom dobre posúdiť, kedy stačí domáca prvá pomoc a kedy treba zavolať záchranku či utekať na pohotovosť.



Docent Viliam Dobiáš je však presvedčený, že chyby sa pri prvej pomoci nestávajú. „Chybou je len neposkytnutie prvej pomoci, čo sa deje vtedy, keď ľudia robia veci, ktoré nikdy neboli súčasťou prvej pomoci. Teda dajú pri kŕčoch niečo medzi zuby, natrú popáleniny a spáleniny horčicou alebo jogurtom alebo aplikujú iné, „zaručene“ fungujúce babské postupy. ,,Toto naozaj nerobte,“ upozorňuje docent Dobiáš.

