Prvé septembrové dni so sebou nepriniesli väčšie zrážky ani ochladenie. To sa však už čoskoro zmení. Počasie na Slovensku začne ovplyvňovať studený front, ktorý prinesie prvé búrky. Na ktorých miestach klesne teplota aj o desať stupňov?

Začiatok týždňa sa nesie v znamení slnečného počasia a teploty na juhu Slovenska dosahovali podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aj 31 stupňov. Aj streda sa bude niesť v podobnom duchu. Oblakov síce pribudne, no v Komárne, v Dunajskej Strede či Rožňave sa teploty opäť vyšplhajú na 31 stupňov. K večeru sa na našom území začnú vytvárať prvé búrkové mraky. Vo štvrtok však čakajte výrazne ochladenie.

Dňom, keď sme sa po práci či po škole mohli ešte veselo okúpať, sú už za nami. "Už v noci na štvrtok sa búrky budú objavovať aj na strednom Slovensku, no počas dňa hrozia na mnohých miestach. Najvýraznejšie búrky by sa vo štvrtok popoludní mali vyskytovať na strednom a na východnom Slovensku, kde sa budú tvoriť jednotlivé vlny búrok," informuje portál o počasí iMeteo.

Namiesto príjemných 31 stupňov klesne teplota na väčšine územia na 20 až 21 stupňov. V Žiline, Liptovskom Mikuláši, Poprade či Bardejove sa ochladí ešte viac a to na 18 až 16 stupňov. Pri odchode do práce či školy si vo štvrtok nezabudnite zobrať dáždniky. Meteorológovia hlásia na celom území výdatné zrážky. V piatok sa počasie ako-tak umúdri. Slnko vykukne prevažne na východe, maximálna denná teplota bude iba 25 stupňov, aj to iba v západných častiach Slovenska.

Meteorológ Faško prehovoril o tom, aká by mohla byť jeseň. Článok pokračuje na druhej strane >>>