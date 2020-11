Ústredný krízový štáb dnes rokoval dlhé hodiny, no na výsledku nových opatrení sa ešte celkom nedohodol. Konečný verdikt sa dozvieme zajtra, najneskôr v stredu. Podľa slov premiéra Igora Matoviča je ale jasné, že celoplošnému testovaniu sa nevyhneme. Ako to bude v školách?

Slovensko čaká ďalšie celoplošné testovanie: Matovič chce do Vianoc stihnúť tri kolá!

Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) zasadal od druhej poobede, no odborníci a politici sa nestihli dohodnúť. Finálne znenie nových opatrení sa tak dozvieme až najbližšie dni.

Premiér Igor Matovič ale naznačil, že sa diskutovalo o plošnom testovaní aj otváraní škôl. „Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, do stredy majú prísť s presným návrhom ako zrealizovať 8 miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov,“ uviedol po zasadnutí premiér Igor Matovič.

Tento plán už mal ÚKŠ aj odobriť. Premiér Matovič tiež povedal, že testovanie zohľadní aj počasie vonku. Na viacerých miestach Slovenska už totiž mrzne. Prvýkrát by sa však testovanie malo týkať celého Slovenska, ďalšie kolá už len v najviac postihnutých oblastiach.

Školy by sa zatiaľ otvárať nemali, pretože kĺzavý medián nie je na hranici 750 prípadov denne. Premiér však predostrel, že prišiel s vlastným plánom, ktorý by deti mohol dostať do škôl už skôr - na posledné dva týždne pred prázdninami. Matovičov návrh sa má predbežne týkať druhého stupňa aj stredných škôl.