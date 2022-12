Hlavný lekár bratislavskej župy Tomáš Szalay tvrdí, že nemocniční lekári a Lekárske odborové združenie mali zahnať svojich kolegov zo všeobecných ambulancií do kúta. „Nemocniční lekárski odborári podrazili nohy ambulantnej sfére. Vedeli ste, že spolu s vyššími platmi si presadili aj podpásový útok na všeobecné ambulancie?“ pýta sa Tomáš Szalay.

Prostredníctvom memoranda sa do zákona okrem navýšenia platov dostala aj zmena v rezidentskom programe. Ide o štátom dotované pracovné miesta lekárov, ktorí sa pripravujú najmä na atestáciu zo všeobecného lekárstva a pediatrie. „Kým doteraz sa mohli budúci všeobecní lekári a pediatri zamestnať vo všeobecnej ambulancii, odkiaľ chodili na cirkulácie, po novom sa budú smieť zamestnať len v nemocnici. Tí, čo sú dnes rezidentmi v ambulanciách, majú od 1. januára padáka. Čo má toto znamenať? Dohodu vlády s lekárskymi odbormi označujem ako dohodu o bezpodmienečnej kapitulácii. Nikto okrem nemocničných lekárov nič nezískal. Pre pacientov z nej nevyplýva žiaden prínos. Služby nemocníc budú rovnaké, len to bude celé stáť viac peňazí. A keďže to bude stáť v nemocniciach viac peňazí, menej peňazí dorazí do ambulancií. Vláda v spolupráci s lekárskymi odbormi prispeli k ďalšiemu zníženiu dostupnosti špecialistov, predĺženiu čakacích lehôt, zvyšovaniu poplatkov,“ tvrdí Tomáš Szalay.

K jeho výčitkám sa vyjadril aj šéf odborárov Peter Visolajský. Obvinenia vraj nie sú pravdivé a podmienky pre začínajúcich lekárov sa v zásade od januára nezmenia. „Na cirkuláciách sa nič nemení, pred aj po zmene mal rezident rovnako povinnosť odcirkulovať v nemocnici aj v ambulancii, tí, čo boli zamestnaní v ambulancii, žiaľ, boli často zneužívaní a buď robili sami, pričom sa majú učiť od atestovaného, alebo neboli púšťaní na cirkulácie,“ oponuje Peter Visolajský.

Jeho slová potvrdila aj doktorka Kristína Visolajská. „Prax zostáva úplne nezmenená, lekár strávi tri až štyri roky na presne rovnakých oddeleniach a ambulanciách. Bez zmeny. Jediný rozdiel bude pracovná zmluva a dohľad, aby sa lekár skutočne vzdelával tam, kde má. Ako je to bežné v zahraničí,“ komentovala lekárka a manželka šéfa lekárskych odborárov.

