Plánujete zapísať nehnuteľnosť do registra adries? Dajte si POZOR na TÚTO zmenu!

Do registra adries bude po novom povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy sa bude zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona o registri adries a novely zákona o obecnom zriadení, ktoré nadobudli od júla účinnosť.