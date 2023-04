Ako potvrdzujú cestovné kancelárie, podľa prvého záujmu Slovákov sa stáva Egypt ich cestovateľským favoritom. Je to pochopiteľné: ponúka zaujímavé spôsoby oddychu a relaxu a hoci patrí stále k exkluzívnejším dovolenkám, dovoliť si ju môže väčšina z nás.

O dovolenke v Egypte viac TU!

Navyše pribúdajú nové miesta, kam sa v tejto severoafrickej krajine môžete vydať. Cestovná kancelária SATUR ponúka ako absolútnu novinku roka 2023 tzv. egyptský Karibik. Je to letovisko Marsa Matrouh. Predstavte si, že sem chodievala už slávna egyptská kráľovná Kleopatra so svojím rímskym milencom Antoniom.

Turisti o Marsa Matrouh hovoria ako o nádhernom raji. Zdroj: unsplash.com

Letovisko Marsa Matrouh nie je, ako sme zvyknutí, pri Červenom mori, ale pri Stredozemnom. A také pláže aké sú tu, nájdete na pobreží Stredozemného mora len málokde. Už na prvý pohľad pripomínajú Karibik: je tam biely jemný piesok a úžasné azúrové more.

A tunajšia klíma zaručuje ideálnu dovolenku. Už koncom mája je tu 30 ℃ a more má teplotu 24 ℃. Leto je horúce, podobné gréckemu, ale len zriedka sa teplota vyšplhá na úmorných 40 stupňov. Letné dni sa končia až na rozhraní septembra a októbra.

Viac o dovolenke v Marsa Matrouh TU!

Čo uvidíte v letovisku a v jeho okolí

Okrem nádherných pláží a úžasného mora ponúka letisko viacero ďalších výhod, vďaka ktorým si ho dovolenkári zamilujú. Ubytovať sa môžete v nových luxusných hoteloch s vynikajúcimi službami. Môžete podniknúť zaujímavé výlety za históriou a objavovať nádhernú zlatistú Saharu. Určite treba vidieť Alexandriu, ktorú založil slávny vojvodca Alexander v roku 332 pred n.l. Zaujímavé je mesto El Alamein s veľkým múzeom z druhej svetovej vojny. Neďaleko letoviska je nádherná oáza Siwa so soľnými jazerami. Za pozornosť stojí Hora mŕtvych so starovekými hrobmi.

Určite sa vyberte na výlet do oázy Siwa. Zdroj: archív

Aj keď mesto Marsa Matrouh nemá výraznú architektúru, má peknú pobrežnú promenádu, mešitu Al Awam, kostol Panny Márie a mestské múzeum. Zaujímavý je starý líbyjský trh, kde vládne typický arabský ruch. Medzi atrakcie patrí päťkilometrová Kleopatrina pláž s bustou kráľovnej a lagúna medzi skalnými masívmi, kde sa kedysi kúpala. Západne od centra mesta leží ďalšia krásna pláž Ageebah.

Zaujímavé je, hoci Marsa Matrouh ako rybárska dedina existovalo už pred viac ako dvomi tisícročiami, ešte pred dvadsiatimi rokmi bolo známe najmä domácim, ktorí sem chodili v lete z Káhiry. Bolo tu iba pár menších hotelov a apartmánov. Dnes už do letoviska nechodia iba bohatí Egypťania, ale aj turisti z Talianska či z Veľkej Británie, ktorí považujú Marsa Matrouh za doteraz nepoznaný raj.

Marsa Matrouh ponáka príjemný relax na pláži, ale aj zaujímavé miesta v samotnom mestečku. Zdroj: Marketing Satur

6 výhod letoviska Marsa Matrouh + Nová krásna a netradičná destinácia + Priame lety z Bratislavy a Košíc + Kvalitné hotelové rezorty priamo na pláži s all inclusive + Nádherné pláže s jemným pieskom a tyrkysové more + 300 km od vzácnej historickej Alexandrie + 450 km od pyramíd v Gíze a Káhiry

Takže je načase, aby sme si ho užili aj my! Vyskúšajte túto horúcu novinku CK SATUR, ktorá vám poradí s výberom, zabezpečí overené a kvalitné hotely, navyše garantuje najnižšiu cenu a bezplatné storno.

Do letoviska sa dostanete rýchlo a jednoducho. Marsa Matrouh leží 300 km západne od Alexandrie, odkiaľ vedie pozdĺž pobrežia rýchlostná cesta. Od hlavného mesta Káhiry je vzdialené cca 450 km a od hraníc s Líbyou 250 km. Keďže Marsa Matrouh má medzinárodné letisko, počas letnej sezóny sa tam pohodlne dopravíte za menej ako 3 hodiny charterovým letom z Bratislavy či z Košíc.

Dovolenka v Marsa Matrouh sľubuje zážitky deťom i dospelým. Zdroj: Marketing Satur

V letovisku sú luxusné hotely s ponukou all inclusive služieb

V Marsa Matrouh sú výborné hotely s kvalitnými službami. Spomeňme aspoň dva, s ktorými budete určite spokojní.

Hotel Caesar Bay Resort 5* je v záliv Caesar, kde je jedna z najkrajších pláží Egypta. Nájdete tu biely a jemný piesok, azúrové a tyrkysové more s pozvoľným vstupom do vody. To všetko v luxusnom rezorte, kde je bohatý all inclusive, komfortné izby, rodinný klubový hotel s množstvom programu a animátori Planet Fun.

Hotel je pri jednej z najkrajších egyptských pláží. Zdroj: Marketing Satur

Viac o hoteli TU!

Hotel Jaz Almaza 5* leží 40 kilometrov juhovýchodne od Marsa Matrouh, pri zátoke a pláži Almaza Bay. V arabčine almaza znamená diamant, čo je pre toto miesto veľmi význačné pomenovanie. More je tu priezračné a v jeho okolí sú súkromné vily aj luxusné rezorty. Aj Jaz Almaza 5*, čo je moderný rezort v nádhernej lokalite, pri pláži s bielym pieskom, so službami all inclusive, so siedmimi à la carte reštauráciami a s animátormi Planet Fun.

Hotel Jaz Almaza 5* je naozaj diamantom, ako znie meno v arabčine. Zdroj: archív

Prečítajte si tiež: