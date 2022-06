Odbory zamestnancov Ryanairu v piatok uviedli, že plánujú štrajkovať v Belgicku a Portugalsku od 24. júna do 26. júna. Štrajk vo Francúzsku bude od 25. do 26. júna a štrajk v Taliansku je naplánovaný na 25. júna. Najdlhšie sa bude štrajkovať v Španielsku, konkrétne v dňoch 24. - 26. júna a potom od 30. júna do 2. júla.

Belgické odbory ACV a BBTK uviedli, že boli nútené konať, pretože Ryanair nerešpektoval belgické pracovné právo pokrývajúce také otázky, ako je minimálna mzda alebo platy palubného personálu za určité práce vykonané pred a po odlete lietadla.

Hovorca Ryanairu na to v piatok reagoval slovami, že odbory by sa mali vrátiť k rokovaciemu stolu a nenarúšať dovolenkové plány belgických zákazníkov. Reuters pripomína, že generálny riaditeľ leteckej spoločnosti Michael O'Leary ešte v utorok povedal, že výhrady odborov sú "úplné nezmysly".

Okrem zamestnancov Ryanairu plánujú štrajkovať aj belgickí piloti a palubný personál spoločností Brussels Airlines a Lufthansa. Ich štrajk je ohlásený na 23. - 25. júna.