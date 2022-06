Zmeny, ktoré prídu do platnosti už zajtra, sa dotknú azda každého Slováka! V období zdražovania a alarmujúcich cien v obchodoch či na benzínkach nás pochopiteľne najviac zaujíma, ktorá skupina si finančne prilepší a o koľko.

1. Prilepšia si rodiny s deťmi

Balíček Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý po kritike ekonómov zmenil meno z protiinflačného na prorodinný, schválili poslanci OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS minulú stredu. Parlament tak prelomil prezidentkino veto a odsúhlasil zákon v rýchlom legislatívnom konaní. Niektoré jeho časti nadobúdajú platnosť až 1. januára 2023. Viacero zmien však vstúpi do platnosti už zajtra. Od júla sa zvýšia prídavky na dieťa z 25,88 eura na 30 eur a daňový bonus z 23,57 až 47,14 eura (podľa veku dieťaťa) na 70 eur pre deti do 15 rokov. Pre deti nad 15 rokov sa daňový bonus zvýši zo súčasných 23,57 eura na 40 eur. Ostatné opatrenia, ktoré majú začať platiť od januára 2023, a to vrátane príspevku 60 eur na voľnočasové aktivity pre deti od 5 do 18 rokov, dá prezidentka Zuzana Čaputová preveriť Ústavnému súdu a zároveň požiada o odklad účinnosti.

2. Dôchodky vyplatia skôr

V júli si výrazne prilepšia aj seniori, ktorým bude 13. dôchodok vyplatený v celej výške skôr. Dôvodom je opäť zdražovanie. Pôvodne sa hovorilo o polovičnej sume, poslanci nakoniec rozhodli, že dôchodky budú vyplatené v celej výške. Počíta s tým novela zákona o 13. dôchodku z dielne koaličných poslancov Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka (obaja Sme rodina), ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Už v januári 2022 dosiahla inflácia za domácnosti dôchodcov medziročnú hodnotu 9,1 % a zdražovanie stále naberá na obrátkach. Výška 13. dôchodku zostane nezmenená oproti tomu, čo dostali penzisti koncom vlaňajška. Maximálna suma bude 300 eur pre dôchodcov s najnižšími príjmami a spodná hranica bude 50 eur pre penzistov, ktorí majú najvyššie penzie. Nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 už následne nevznikne. „Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v júli 2022 automaticky, osobitná žiadosť preto nie je potrebná,“ spresnil hovorca Slovenskej sporiteľne Martin Kontúr.

