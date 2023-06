Aká bude tohtoročná sezóna kliešťov? Bude sa odlišovať od minulých rokov?

Keďže individuálny vývin kliešťov trvá dva až tri roky, dosah výraznej zmeny počasia sa prejaví najskôr o rok až dva. Kliešťovými najväčšími súčasnými nepriateľmi sú sucho a vysoké letné teploty nad 30 stupňov Celzia, vtedy masívne hynú. Ak ešte platí pranostika o Medardovej kvapke, tak 8. jún nám povie, ako to bude s kliešťami cez leto a v jeseni tento rok. Ak zaprší, kliešťová sezóna, ktorá teraz v máji a júni dosahuje svoj ročný vrchol, sa predĺži do polovice júla. Ak príde výrazné oteplenie, čo sa aj očakáva, kliešte v lete a jeseni takmer nebudú.

Kde bude najvyšší výskyt kliešťov?

Ak prídu horúčavy skôr, kliešte zalezú do zeme, veľká časť cez leto uhynie a len malá časť sa ešte preberie v septembri a októbri. Takto to býva ostatné roky. Kliešte na juhu ubúdajú, v horách pribúdajú, dokonca sú už aj v nadmorských výškach 1 200 až 1 300 metrov. To bude aj v tomto roku.

Sú niektorí ľudia pre kliešte atraktívnejší a sú teda viac ohrození ochoreniami, ktoré prenášajú? Častejšie sa vraj zahryznú do detí ako dospelých. Je to pravda?

Áno, asi 15 % ľudskej populácie je pre kliešte atraktívna, rady ich napádajú a cicajú krv. Naopak, asi 25 % ľudí je voči nim prirodzene odolných, nikdy ich nenapadnú a zvyšných 60 % ich má sporadicky, príležitostne. Deti reagujú na kliešte inak ako dospelí, ale nevieme dopredu povedať, kto kam patrí. V puberte sa vzťah ku kliešťom môže zmeniť.