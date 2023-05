Neustále sa stupňujúce tlaky na dekarbonizáciu a boj s klimatickou zmenou núti aerolínie hýbať cenami leteniek nahor. Tento trend má podľa agentúry Bloomberg pokračovať aj v najbližších rokoch, čo potvrdzujú údaje vyhľadávača leteniek Kayak, podľa ktorých sú napríklad už toto leto linky medzi Spojeným kráľovstvom a kontinentom o tretinu drahšie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „Nie je to len dočasná turbulencia, ale nová realita leteckej prevádzky, pretože aerolínie čelia obrovskej výzve dekarbonizácie a stále sa sprísňujúcim právnym nariadeniam týkajúcim sa ochrany klímy,“ upozorňuje analytička Bloombergu Lara Williamsová.

Na druhej strane idú ceny pohonných látok v posledných mesiacoch konečne nadol a aj preto sa mnohí Slováci plánujú vybrať na letnú dovolenku autom. Takéto cestovanie má okrem ceny dve hlavné výhody: ste flexibilní a nezávislí. A nejde len o klasickú cestu do Chorvátska, okrem Jadranu totiž existujú aj iné možnosti.

Vybrali sme najrýchlejšie trasy, ktorými sa Slováci autom prepravia až k moru. Z hlavého mesta je to najbližšie na talianske pobrežie, pričom päťapolhodinová cesta vás pri dnešných cenách pohonných látok vyjde okolo 45 eur. S natankovaným benzínom či naftou pod 50 eur sa dostanete aj do Slovinska či Chorvátska. Ak vás už tieto klasiky nelákajú, môžete zamieriť k pobrežiu Baltického mora. Do poľského mesta Gdaňsk sa dostanete za 9 hodín a približne za 80 eur. Skúsení šoféri môžu zamieriť aj na Slnečné pobrežie, cesta sem však trvá až 14 hodín, pričom za pohonné látky dáte okolo stovky.

Pozreli sme sa aj na najrýchlejšie cesty k moru z metropoly východu. Prvou voľbou je Chorvátsko, ktoré je menej ako 8 hodín cesty z Košíc s cenou okolo 60 eur. O dve hodiny dlhšie trvá cesta na sever Poľska k Baltskému moru. Do Gdyne vás palivo bude stáť okolo 70 eur. Ak ste odhodlaní na dlhšiu trasu, vydajte sa do Rumunska, kam sa dostanete za 13 hodín. Palivo vás vyjde okolo 90 eur.

