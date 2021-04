Počet pacientov s koronavírusom v nemocniciach klesol pod ďalšiu magickú hranicu 2500. Naďalej klesá aj počet infikovaných a ochorenie sa šíri pomalšie. Podľa čísiel nás covid automat farbí do červenej fázy. Kedy do nej prejdeme a čo všetko sa otvorí?

V nemocniciach je čoraz menej ľudí a dokonca klesajú aj počty najvážnejších prípadov na umelej pľúcnej ventilácii pod hranicu 300. Už čoskoro by na tento pozitívny trend mal reagovať aj covid automat.

„Ak by bol počet "potvrdení+podozriví" na kovid pod 2500, tak COVID automat dá celé Slovensko z bordovej farby a III. stupňa do II. stupňa a červenej farby s následným uvoľnením od 26. apríla,“ uvádzajú analytici z Dáta bez pátosu na sociálnej sieti.

Nový minister Vladimír Lengvarský spolu so šéfom Inštitútu zdravotných analýz Matejom Mišíkom už minulý týždeň oznámili uvoľnenie opatrení od 19. apríla. Slovensko by vtedy malo prejsť z čiernej do bordovej farby. V skutočnosti sú však čísla už teraz také priaznivé, že reálne by sme mohli prejsť rovno do červenej fázy.

Dokument ku covid automatu však hovorí jasne. Aj keď už čísla klesli, pozitívny trend sa ešte musí potvrdiť. „Uvoľňovanie je možné až po 13 dňoch od prehodnotenia,“ uvádza covid automat.

Bez obmedzenia pohybu

V červenej farbe už nie je obmedzenie pohybu, môže sa teda ísť aj do prírody mimo svoj okres či na nákup do susedného mesta. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) už potvrdil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu. Znamená to, že v okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl.

Môžu sa už konať koncerty či divadlá, ale s obmedzením na šesť osôb. To sa však môže ešte upraviť. Premiér Eduard Heger (Oľano) naznačil, že fungovať by mohli všetky prevádzky, kde sa nevyžaduje dať si dole respirátor.

Profesionálny šport môže fungovať, no aj naďalej bez divákov či obecenstva. Mohli by sa však už spustiť tréningy a ministerstvo školstva pripravilo zoznam športov s nízkym rizikom, ktoré by ľudia mohli vykonávať.

Patria sem napríklad atletika, bedminton, bowling, cyklistika, golf, gymnastika, horolezectvo, korčuľovanie, lyžovanie, potápanie, nohejbal, silové športy, skialpinizmus či stolný tenis. Otvoriť sa môžu lyžiarske strediská s tým, že ľudia sa preukážu testom nie starším ako 72 hodín.

