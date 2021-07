Pápež František zavíta na Slovensko už o niekoľko týždňov. Takúto príležitosť si nedajú ujsť desaťtisíce veriacich. Aj preto sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo navýšiť súčasné kapacity pri hromadných podujatiach. Podľa súčasných pravidiel sa na jednej akcii nesmie stretnúť viac ako tisíc ľudí. Má to však háčik – pustia len plne zaočkovaných.

To znamená, že očkovaný musí mať aspoň dva týždne od podania druhej dávky alebo tri týždne od očkovania vakcínou Janssen. Ľudia, ktorí ešte neboli očkovaní, majú 11 dní na to, aby si dali pichnúť vakcínu Pfizer alebo Moderna. Stihnúť to musia do konca júla, aby do 12. septembra mali plnú imunitu. Pri AstraZenece by to už nestihli. Pri jednodávkovej vakcíne Janssen musíte očkovanie stihnúť do 22. augusta.

„Naším spoločným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby si Svätý Otec zo Slovenska odniesol pekné spomienky, aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok, a zároveň, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí veriacich a iných zúčastniť sa na verejných svätých omšiach,“ povedal minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Detaily opatrení pri návšteve pápeža má riešiť pracovná skupina na ministerstve zdravotníctva.

„Bolo nám komunikované, že z bezpečnostného hľadiska a z hľadiska technických možností je toto jediný reálny spôsob, ako počet účastníkov radikálne neobmedzovať,“ povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský.

„Je pre nás dôležité, že sa rozhodlo. Vieme, na čom sme, aby sme mohli pokračovať v prípravách návštevy, na ktorú zostáva len niekoľko týždňov. Prosíme všetkých, aby túto informáciu zobrali v dobrom, ako snahu umožniť čo najväčší počet účastníkov,“ doplnil.

Aj samotný pápež František očkovanie podporuje, očkovať sa dal medzi prvými už v januári. Podobný postoj majú aj katolícki biskupi na Slovensku. Kritika sa však ozvala medzi opozičnými poslancami. „Je to požiadavka Svätej stolice? Je to požiadavka Svätého Otca? Určite nie. Lebo pápež František, ktorý podporuje očkovanie a je zaočkovaný, nediskriminuje ľudí,“ poznamenal Richard Raši (Hlas-SD).

Hoci pápežov program ešte nie je zverejnený, predpokladá sa, že pôjde do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína.